Show Chanel Xuân Hè 2027: Keonho CORTIS bùng nổ, Tân Chỉ Lôi táo bạo bất ngờ

Show diễn của nhà mốt Chanel kết màn ngày thứ 7 Paris Fashion Week Spring Summer 2027. Đây là lần thứ 3 Matthieu Blazy giới thiệu BST ready-to-wear dưới cương vị Giám đốc Sáng tạo Chanel.

BST Xuân Hè mới nhất của Chanel được trình diễn trong không gian điện Grand Palais đậm chất thơ, lấy chủ đề cánh chim "cất cánh", truyền cảm hứng về giấc mơ tự do.

Sau LOEWE và LACOSTE, Vương Nhất Bác khép lại mùa Paris Fashion Week thành công tại show Chanel Xuân Hè 2027. Sự kiện đồng thời đánh dấu lần thứ 11 của mỹ nam Trần Tình Lệnh dự show của Chanel chỉ trong hơn 3 năm đồng hành.

Chàng thơ Vương Nhất Bác thu hút ống kính truyền thông khi diện thiết kế từ Look 67 của BST Resort 2027. Các tín đồ thời trang cho biết sáng tạo này là một trong những thiết kế chủ đạo dễ nhận biết nhất của mùa.

Thiết kế được lấy cảm hứng từ khoảnh khắc NTK Coco Chanel đang đọc báo, đưa một khoảnh khắc đời thường của nhà sáng lập vào chất liệu vải.

Ảnh hậu Tân Chỉ Lôi gây sốt ngay từ khi công bố bộ ảnh street style đầy bá khí, bật mí tạo hình dự show ở góc phố Paris. Nữ đại sứ lăng xê bộ cánh dệt kim tông vàng nhạt, viền đỏ nổi bật.

Sau 1 thập kỷ đồng hành, đây là lần hiếm hoi Ảnh hậu Tân Chỉ Lôi chọn một bản phối màu sắc nổi bật cũng như cắt xẻ phóng khoáng đến vậy dự show Chanel. Các blogger thời trang Trung Quốc khen ngợi diện mạo của nữ đại sứ là sự giao thoa giữa vẻ Pháp cổ điển và nét sang trọng phương Đông.

Đại diện đến từ Thái Lan - Lena và Miu Natsha xuất hiện với hai tinh thần đối lập. Lena nổi bật trong Look 39 của BST Cruise 2027, phối theo xu hướng color-blocking bắt mắt. Chọn Look 54 cũng từ dòng Cruise 2027, Miu Natsha lại mang đến tinh thần thanh lịch, đằm thắm hơn.

Keonho CORTIS là một trong những gương mặt trẻ gây náo loạn nhất trong cộng đồng fan K-Pop. Chỉ sau 1 năm ra mắt, nam idol 17 tuổi nhận được lời mời cá nhân tới Paris Fashion Week.

Bản phối tông nâu - trắng, chất liệu da lộn của em út CORTIS vừa mang tinh thần cổ điển vừa tạo cảm giác năng động. Điểm nhấn nằm ở mặt dây chuyền hình cánh chim bằng bạc có liên hệ chặt chẽ với chủ đề show diễn. Món phụ kiện được "zoom cận cảnh" trong bài đăng "nhá hàng" độc quyền của VOGUE Hàn trước giờ G.

K-net dành cơn mưa lời khen cho Keonho CORTIS từ tạo hình, kỹ năng "bắn ảnh" đến khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát, mạnh dạn tương tác với truyền thông quốc tế.

Hồi tháng 5, Keonho cùng thủ lĩnh Martin đã từng có lần tiếp xúc với Chanel ở re-show Métiers d'Art 2026 tại Seoul. Thời điểm đó, phong cách casual luxury của em út tạo trend, được nhiều influencer học hỏi. Fan "thắp lửa" cho Keonho sẽ là "mảnh" đầu tiên của CORTIS gia nhập hàng ngũ đại sứ của nhà mốt xa xỉ.

ILLIT bắt đầu được đẩy mạnh chiến lược phát triển cá nhân sau 2 năm debut. Tương tự Keonho CORTIS, nữ idol cũng từng được mời tới show replica Métiers d’art 2026 của Chanel tại Seoul.

Trong lần đầu "tách lẻ" tới Paris Fashion Week, Wonhee ILLIT diện mẫu đầm kẻ sọc nổi bật của mùa Cruise 2027. So với lần xuất hiện 5 tháng trước, nữ idol 19 tuổi được nhận xét có tiến bộ trong phong thái, thể hiện được khí chất thời trang rõ nét hơn.