Mỹ nhân Việt tuổi 37 được chồng thiếu gia trang trí cả ô tô mừng sinh nhật, lời nhắn dành cho vợ gây chú ý

Tối 5/10, Midu chia sẻ khoảnh khắc đón sinh nhật bên ông xã Minh Đạt. Trong đoạn video được nữ diễn viên đăng tải, không gian bên trong chiếc ô tô được trang trí bằng nhiều bóng bay màu hồng, kèm dòng chữ chúc mừng sinh nhật. Bên cạnh đó còn có một bó hoa lớn và bánh kem. Trước món quà bất ngờ từ chồng, Midu bày tỏ sự hạnh phúc và gửi lời cảm ơn đến ông xã.

Không chỉ chuẩn bị không gian lãng mạn, Minh Đạt còn viết thiệp riêng cho vợ. Trong đó, nam doanh nhân cảm ơn Midu vì luôn ở bên, thấu hiểu và cùng anh khám phá những quán ăn ngon. Anh cũng chúc bà xã bước sang tuổi mới luôn xinh đẹp, vui vẻ, hạnh phúc và những dự định sắp tới đều thành công.

Đây không phải lần đầu Minh Đạt sử dụng ý tưởng trang trí ô tô để tạo bất ngờ cho vợ. Trong sinh nhật Midu năm 2025, anh cũng từng chuẩn bị một màn chúc mừng tương tự. Khi đó, nữ diễn viên cho biết điều cô trân trọng nhất không nằm ở vật chất mà là hành trình hai vợ chồng ngày càng gắn bó, yêu thương và thấu hiểu nhau.

Hôn nhân ngọt ngào sau hơn 2 năm về chung nhà

Ngoài màn chúc mừng trên xe, vợ chồng Midu còn có bữa tiệc sinh nhật tại nhà. Không gian được trang trí bằng hoa tươi, nơ và bóng bay. Nữ giảng viên xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và nhận được nhiều lời chúc từ bạn bè, người hâm mộ.

Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989. Cô từng nổi tiếng từ thời còn là người mẫu tuổi teen, sau đó ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Những thiên thần áo trắng, Thiên mệnh anh hùng, 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu, Mẹ chồng... Ngoài hoạt động nghệ thuật, người đẹp còn theo đuổi công việc giảng dạy và kinh doanh.

Ông xã Midu là Trần Duy Minh Đạt, sinh năm 1990, kém vợ một tuổi. Anh là con trai Chủ tịch một doanh nghiệp nổi tiếng trong ngành nhựa, từng có nhiều năm học tập tại Mỹ. Minh Đạt tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính và Quản lý tại Đại học Virginia, sau đó lấy bằng MBA tại Đại học California và trở về làm việc cho doanh nghiệp gia đình.

Midu và Minh Đạt gặp nhau lần đầu tại một sự kiện trên du thuyền vào cuối năm 2021. Sau hơn 2 năm tìm hiểu kín tiếng, cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Kể từ khi kết hôn, hai người thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Khi không bận công việc, họ thường ở nhà pha cà phê, cắm hoa, đọc sách hoặc cùng nhau đi du lịch.

Được chồng tặng nhiều món quà giá trị

Không chỉ thường xuyên tạo bất ngờ bằng những hành động lãng mạn, Minh Đạt còn từng dành tặng vợ nhiều món quà giá trị. Dịp kỷ niệm một năm ngày cưới vào tháng 6/2025, nam doanh nhân tặng Midu hai chiếc túi Hermès Birkin. Theo mức giá được tham khảo trên một số trang mua sắm hàng hiệu, mỗi chiếc có thể trị giá khoảng 600-700 triệu đồng.

Sau khi kết hôn, Midu vẫn duy trì công việc giảng dạy, kinh doanh và tham gia một số hoạt động nghệ thuật. Cặp đôi cũng thường xuyên đồng hành trong các chuyến du lịch, sự kiện hay những dịp đặc biệt của gia đình.

Hơn 2 năm sau đám cưới, Midu và Minh Đạt vẫn thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ tình cảm. Màn trang trí ô tô cùng tấm thiệp viết tay trong sinh nhật tuổi 37 của nữ diễn viên tiếp tục là một trong những khoảnh khắc đời thường nhận được sự chú ý của khán giả.

Ảnh: FBNV