Dám làm việc khó

Gỡ việc khó từ lòng dân

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Đa, triển khai trên địa bàn xã Phú Lương và xã Trường Sinh, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển công nghiệp của địa phương. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ các khu, cụm công nghiệp và dự án trọng điểm hướng tới kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang, xã Phú Lương xác định giải phóng mặt bằng là khâu quyết định, cần làm sớm và làm chắc.

Lãnh đạo xã Phú Lương trao đổi, nắm bắt tâm tư của người dân thôn Phú Xuân có đất thuộc diện tích giải phóng mặt bằng.

Theo kế hoạch thu hồi đất, riêng trên địa bàn xã Phú Lương, tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 47 ha, liên quan đến nhiều hộ gia đình, cá nhân và tổ chức kinh tế. Với một xã nông thôn, thu hồi diện tích lớn để bàn giao cho nhà đầu tư trong thời gian ngắn không phải việc dễ.

Đứng trước khối lượng công việc lớn và phức tạp đó, cấp ủy, chính quyền xã Phú Lương xác định rõ: Đây là việc khó, nhưng phải nhận và phải làm đến nơi đến chốn. Cán bộ, công chức xã trực tiếp xuống cơ sở nhiều ngày liền, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân, nghe bà con nói về những băn khoăn của gia đình mình.

Đồng chí Dương Anh Chung, Chủ tịch UBND xã Phú Lương cho biết: Đất đai là tư liệu sản xuất gắn bó lâu đời, là tài sản lớn nhất của bà con. Muốn dân tin, dân ủng hộ thì công tác dân vận không thể chung chung, mà phải thấu lý đạt tình, đi sâu vào từng trường hợp cụ thể.

Những ngày đầu kiểm kê, không ít hộ băn khoăn về quyền lợi và việc chuyển đổi nghề sau khi nhường đất cho dự án. Điển hình là gia đình ông Nguyễn Bá Vinh ở thôn Phú Xuân, hộ có diện tích đất thu hồi và tài sản bồi thường khá lớn. Tổ công tác dân vận của xã cùng Ban phát triển thôn đã nhiều lần đến tận nhà ông Vinh, ngồi lại phân tích từng chính sách bồi thường, từng đơn giá, đồng thời chỉ rõ lợi ích lâu dài khi Khu công nghiệp Tam Đa đi vào hoạt động. Sau khi được tuyên truyền, ông đã vui vẻ ký biên bản kiểm kê và phương án bồi thường và tích cực vận động các hộ xung quanh cùng thực hiện.

Bồi thường, giải phóng mặt bằng luôn là vấn đề nhạy cảm, dễ phát sinh khiếu nại nếu thiếu công khai. Tại Phú Lương, mọi chủ trương, chính sách thu hồi đất đều được thông báo rộng rãi, minh bạch theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Từ tháng 8-2026, Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Thành Tuyên phối hợp với UBND xã Phú Lương và các thôn Phú Xuân, Tam Đa rà soát, kiểm kê, kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài sản và cây trồng gắn liền với đất. Việc đo đạc, kiểm đếm được thực hiện có sự chứng kiến của hộ dân, kết quả được công bố để người dân đối chiếu. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn đã tạo được niềm tin trong nhân dân.

Đến nay, xã Phú Lương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 1 cho dự án. Tổng diện tích thu hồi liên quan đến 78 hộ gia đình, cá nhân. Tổng dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ trong đợt này trên 27 tỷ đồng. Không dừng ở đợt 1, xã Phú Lương tiếp tục hoàn thiện phương án đợt 2 cho 6 hộ gia đình với diện tích khoảng 4 ha. Xã cũng phối hợp với Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương và Công ty TNHH Lâm nghiệp Sơn Dương rà soát khoảng 31 ha đất thuộc đợt 3.

Từ việc cụ thể đến chủ trương chung

Sự chủ động, quyết liệt của xã Phú Lương trong việc gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng chính là minh chứng sinh động cho tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm từ cơ sở, tinh thần đang được tỉnh Tuyên Quang cụ thể hóa thành những chủ trương, chính sách lớn

Ngày 30/9/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang ban hành Chương trình hành động số 83-CTr/TU để triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Chương trình đặt ra yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cấp phó phụ trách lĩnh vực, địa bàn phải đăng ký ít nhất một việc khó, việc mới hoặc việc tồn đọng mỗi năm để trực tiếp chỉ đạo giải quyết. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng danh mục việc mới, việc khó để giao cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ủy ban Kiểm tra các cấp đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện nghị quyết vào chương trình công tác hằng năm.

Mục tiêu là 100% người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đăng ký ít nhất một việc khó, việc mới, phức tạp, tồn đọng thuộc lĩnh vực phụ trách mỗi năm; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý có cam kết hành động bằng các giải pháp đột phá.

Để cán bộ yên tâm cống hiến, công tác cán bộ được đổi mới theo hướng chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy sản phẩm và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo; kịp thời trọng dụng người có năng lực, kiên quyết sàng lọc cán bộ đùn đẩy, né tránh.

Từ thực tiễn đến định hướng chiến lược cho thấy tư duy nhất quán: Việc khó phải rõ người, rõ cơ chế và minh bạch. Cán bộ tiên phong tháo gỡ vướng mắc sẽ tạo đồng thuận trong Nhân dân. Đây là nền tảng để Tuyên Quang xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu phát triển mới.