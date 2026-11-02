Diện mạo mới của các công viên nội đô Hà Nội sau chỉnh trang

Ghi nhận của PV tại một số công viên nội đô như: Công viên Cầu Giấy, Thống Nhất và Võ Thị Sáu cho thấy một diện mạo mới thông thoáng, sạch sẽ và hiện đại, phục vụ người dân Thủ đô tốt hơn.

Công viên Thống Nhất rộng hơn 50 ha, nằm giữa 4 tuyến phố Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu. Đây là công viên nội đô đầu tiên được mở hoàn toàn, tạo không gian công cộng thông thoáng kết nối trực tiếp với các tuyến phố trung tâm.

Ghi nhận tại trục đường đi bộ dọc tuyến phố Trần Nhân Tông, toàn bộ hơn 2 km hàng rào sắt bao quanh công viên đã được phá bỏ. Đơn vị quản lý đã thay mới đèn chiếu sáng và lát mới vỉa hè quanh công viên.

Không gian cây xanh được bổ sung và sắp xếp lại, mang đến diện mạo thông thoáng hơn.

Lối đi hướng thẳng ra hồ Bảy Mẫu được chỉnh trang đồng bộ với các chậu hoa đối xứng, thảm cỏ cắt tỉa gọn gàng và những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát.

Cùng với việc hạ rào, các đơn vị liên quan triển khai chỉnh trang, duy tu hè phố Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu; cải tạo các lối vào công viên; lắp đặt hệ thống chiếu sáng trang trí tại các cổng chính; bổ sung camera giám sát dọc công viên.

Dự án cải tạo, nâng cấp Công viên Cầu Giấy có tổng vốn đầu tư hơn 66 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 2/2025. Công trình tập trung vào việc cải tạo hệ thống hạ tầng, bổ sung các công trình tiện ích và cải thiện cảnh quan sinh hoạt chung.

Tại khu vực lối vào chính trên đường Thành Thái đã được chỉnh trang với đài phun nước nghệ thuật cùng logo biểu tượng mới được lắp đặt.

Khu vui chơi trẻ em được chỉnh trang, bổ sung các hạng mục; hệ thống chiếu sáng lắp mới.

Đường đi quanh công viên, vỉa hè và nhiều ghế đá bị hỏng đã được sửa chữa. Nhiều khu vực đất trống cũng được trồng hoa và cây xanh.

Công viên Võ Thị Sáu, trước đây là Công viên Tuổi trẻ Thủ đô. Với quy mô nghiên cứu khoảng 26,75ha, đây là một trong những không gian xanh, mặt nước có vai trò phục vụ nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi, rèn luyện thể chất của người dân khu vực phía nam nội đô.

Công viên Võ Thị Sáu đã được đầu tư cải tạo và hoàn thành chỉnh trang đồng bộ với tổng vốn đầu tư gần 39,7 tỷ đồng.

Với mức đầu tư gần 40 tỷ đồng, không gian xanh này đang được dọn dẹp, tổ chức lại quy củ nhằm xóa bỏ cảnh nhếch nhác trước đây.

Nhiều ghế đá cũ, hư hỏng trước đây đã được thay mới hoàn toàn.

Theo thiết kế, công viên được chia thành ba khu vực chính, gồm: Khu nhà lưu niệm Anh hùng Võ Thị Sáu với diện tích hơn 3.000 m²; khu nhà chòi và công viên cây xanh rộng hơn 8.000 m²; khu miếu thờ và lầu Vọng Cảnh khoảng 1.000 m². Trong đó, điểm nhấn quan trọng là khu nhà lưu niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu – không gian tưởng niệm, trưng bày, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Công viên Võ Thị Sáu rộng hơn 26ha ở Hà Nội sở hữu không gian cây xanh, mặt nước rộng lớn, đang được nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch với nhiều định hướng mới, trở thành không gian văn hóa, giải trí, thể dục thể thao, khu tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu...