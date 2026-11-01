Clip bác sĩ ép tim cho người đàn ông 40 tuổi ngay trên sàn phòng cấp cứu

Ngày 1/11, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) thông tin các bác sĩ tại đây vừa cấp cứu cho người đàn ông 40 tuổi nguy kịch do nhồi máu cơ tim.

Ngay tại phòng cấp cứu, khi bệnh nhân có dấu hiệu ngừng tim, nhân viên y tế nhanh chóng ép tim liên tục giúp anh có nhịp tim trở lại.

Hiện bệnh nhân đã qua nguy kịch, được bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Các bác sĩ khuyến cáo nhồi máu cơ tim không phải lúc nào cũng khởi phát bằng cơn đau ngực điển hình. Người bệnh có thể chỉ tức hoặc khó chịu ở ngực, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, chóng mặt, mệt bất thường hoặc ngất. Người có bệnh nền đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc tiền sử bệnh tim mạch cần lưu ý những triệu chứng mới xuất hiện, ngay cả khi cơn đau ngực không rõ.

Clip y bác sĩ nhanh chóng ép tim cho người bệnh. Nguồn: BVCC.