Nhóm người phải bỏ chạy tán loạn khi tụ tập ở điểm tai nạn, camera an ninh ghi lại diễn biến không thể ngờ

Theo camera an ninh ghi lại, một vụ tai nạn xe container xảy ra trên đường khiến nhóm người này hiếu kỳ, tụ tập xem và bàn tán.

(Nguồn video: Văn Phúc)

Đáng chú ý, khi đang tụ tập xem vụ việc khiến chiếc container lật ngang, nhóm người này bất ngờ phát hiện tiếp một sự việc đáng sợ khác và cả nhóm nhanh chân bỏ chạy tán loạn.

Hóa ra, một chiếc container khác không hiểu vì lý do gì cũng bị mất lái khi đi đến gần điểm vừa xảy ra tai nạn. Trong khi nhóm người đang tụ tập thì xe container đã lao đến, đâm trúng chiếc container ban đầu bị lật ngang. May mắn nhóm người hiếu kỳ kia đã kịp chạy thoát nên không ai gặp tai nạn. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ghi lại.

Vụ việc sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi thót tim trước tình huống nguy hiểm xảy ra trong clip, bởi chỉ cần chậm chân vài giây, nhóm người đứng xem có thể đã trở thành nạn nhân của vụ va chạm thứ hai.

Không ít ý kiến cho rằng sự hiếu kỳ, tụ tập xem tai nạn ngay trên đường là hành động tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi xảy ra sự cố giao thông, người dân cần giữ khoảng cách an toàn, tránh đứng gần hiện trường hoặc cản trở việc lưu thông của các phương tiện khác. Đặc biệt, với những tuyến đường có xe tải trọng lớn, container qua lại, chỉ một tình huống mất lái bất ngờ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.