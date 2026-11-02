Cư dân sống thấp thỏm chờ ngày xử lý vi phạm tại HH Linh Đàm

Ngày 28/10 vừa qua, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các sai phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh, gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Trong số 12 dự án, tổ hợp HH Linh Đàm đi vào hoạt động từ năm 2015 với khoảng 10.000 căn hộ với chừng 40.000 cư dân sinh sống. Đây là một trong những khu chung cư đông dân nhất thành phố. Tổ hợp nằm sát đường Vành đai 3 và nhiều trục giao thông chính, thuận lợi cho cư dân di chuyển ra các tuyến cao tốc hoặc vào trung tâm. Đồ hoạ: Đinh Hà

Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) gồm 4 cụm HH1, HH2, HH3 và HH4, nằm trong nhóm dự án vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng được Hà Nội đưa vào diện áp dụng cơ chế xử lý đặc thù. Theo nghị quyết, các công trình sẽ được rà soát, phân loại để xác định hạng mục được giữ lại có điều kiện, hạng mục phải phá dỡ hoặc chuyển đổi công năng.

Sau hơn một thập kỷ vận hành, một số hạng mục bên ngoài các tòa chung cư có dấu hiệu xuống cấp. Tại nhiều vị trí, lớp sơn tường bong tróc, loang lổ, ảnh hưởng đến mỹ quan.

Tổ hợp HH Linh Đàm rộng hơn 42.000 m2 gồm 12 tòa chung cư. Với mật độ khoảng 9 người/m2, nơi đây trở thành khu chung cư có mật độ cao nhất Hà Nội.

Ông Phạm Ngọc Tuân (47 tuổi) đã sinh sống khoảng 11 năm trong căn hộ rộng 54 m2 tại HH Linh Đàm cùng 3 thành viên trong gia đình. Theo ông, cuộc sống tại đây có nhiều điểm thuận tiện như giao thông thuận lợi, dễ di chuyển, các khu vực chợ, trường học, công viên và cơ sở y tế đều ở gần nhà. Ông Tuân nhận định kết cấu và hệ thống phòng cháy, chữa cháy của các tòa nhà vẫn ổn định. Một số hạng mục hạ tầng trong khu nhà đã xuống cấp là tình trạng khó tránh sau nhiều năm sử dụng.

"Nhiều lần cư dân từng bàn về việc cải tạo, chỉnh trang, sơn sửa khu nhà để nâng cao điều kiện sống. Tuy nhiên, việc triển khai hiện còn vướng mắc vì cư dân chưa được cấp sổ đỏ", ông Tuân nói và cho rằng những sai phạm của chủ đầu tư cần được xử lý. Tuy nhiên, nguyện vọng chung của nhiều cư dân là tiếp tục ở lại, không phải di dời hay phá dỡ khu nhà bởi đã quen môi trường sống, hình thành cộng đồng...

Vũ Mạnh Hà (23 tuổi) thuê trọ tại căn hộ ở tầng 27 toà HH4A với giá 8 triệu đồng/tháng. Khi biết tin khu chung cư sắp xử lý vi phạm và có thể phải di dời, Hà tỏ ra tiếc nuối. "Ít có nhà trọ nào mà hệ thống hàng quán, cửa hàng ăn uống có đầy đủ ngay dưới sảnh nhà mình mà chi phí lại vừa túi tiền như ở HH Linh Đàm", Hà nói.

Khu chung cư đã trở thành một “đô thị nén” thu nhỏ khi hầu hết dịch vụ thiết yếu đều có sẵn tại chỗ. Các cửa hàng tiện ích, hàng quán, cơ sở ăn uống, vui chơi và thể thao hoạt động thường xuyên, phục vụ hàng chục nghìn người dân. Đây cũng chính là điều mà nhiều cư dân cảm thấy thuận tiện khi sinh sống tại HH Linh Đàm.

Bà Đinh Thị Thin (ở giữa) chuyển về HH Linh Đàm sinh sống tại căn hộ khoảng 70 m2 tại toà HH1A từ năm 2015. Trước đây, gia đình sống ở Thái Nguyên, sau chuyển về Hà Nội để gần các con vì đều làm việc tại thành phố. “Với người lớn tuổi như chúng tôi, môi trường sống như vậy là phù hợp, có chỗ để đi lại, sinh hoạt và gặp gỡ bạn bè, hàng xóm. Ở tuổi này, phải chuyển đến nơi mới sẽ khiến cuộc sống bị xáo trộn”, bà Thin nói.

Giờ cao điểm buổi sáng và cuối chiều, cư dân HH Linh Đàm thường mất nhiều thời gian chen chúc chờ thang máy.

Tầng hầm các tòa chung cư luôn trong tình trạng quá tải do lượng xe máy, ôtô lớn. Vào giờ cao điểm, việc tìm chỗ đỗ gặp nhiều khó khăn, còn việc dành riêng khu vực cho xe điện khiến bài toán diện tích thêm căng thẳng.

Theo nội dung nghị quyết của HĐND Hà Nội, việc được phép tồn tại có điều kiện không đồng nghĩa với việc toàn bộ căn hộ trong công trình được giữ nguyên hiện trạng sử dụng. Cụ thể, đối với các dự án được xem xét giữ lại, những căn hộ hoặc phần diện tích vi phạm tại khối đế, tầng kỹ thuật và khu vực sinh hoạt cộng đồng vẫn phải di dời người và tài sản để hoàn trả công năng theo quy hoạch được duyệt.

Nghị quyết giao UBND TP thành lập Hội đồng thẩm định giá, quyết định thời gian triển khai chi tiết. Trước khi di dời, UBND cấp xã phải phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát, lập danh sách căn hộ, diện tích, công trình phải di dời; xác định người sở hữu, người sử dụng và các bên có quyền lợi liên quan. Phương án di dời phải được công khai, đồng thời tiếp nhận, xem xét ý kiến của người dân. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ, UBND TP có thể quyết định sử dụng nguồn bảo đảm nghĩa vụ của chủ đầu tư hoặc chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế tài sản để bảo đảm việc thực hiện.