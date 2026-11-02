Khơi dậy sức dân từ phong trào hiến đất mở đường

Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ để đưa dự án về đích trong tháng 11.

Đồng thuận hiến đất, vật kiến trúc làm đường

Tại xã Thăng An, TP Đà Nẵng, hàng chục dự án đường giao thông nông thôn đang được đầu tư theo chủ trương "nhà nước và nhân dân cùng làm". Theo đó, chính quyền chịu kinh phí đầu tư hạ tầng; người dân hưởng ứng, tự nguyện hiến đất và vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng. Chính nhờ sự đồng thuận, tự nguyện hiến đất của người dân, nhiều tuyến đường ở xã đang từng bước được mở rộng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, tạo diện mạo khang trang cho các khu dân cư.

Ghi nhận công trình nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn từ QL613 Chùa đến nhà Lê Minh Hương tổ 4 (xã Thăng An), nhà thầu đang thực hiện hạng mục cống và nền đường. Trong khi đó, dự án nâng cấp tuyến đường GTNT từ nhà ông Trần Hữu Lời đến nhà ông Cao Xuân Nông đã đổ bê – tông với chiều dài gần 200m, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; còn hơn 500m tiếp tục làm nền đường và hệ thống cống. Nhìn chung cả hai dự án đều nhận được sự đồng thuận của người dân. Nhiều hàng rào kiên cố đã được di dời, bàn giao đất cho nhà thầu. Dự kiến thời tiết thuận lợi, cả hai công trình sẽ về đích vào cuối tháng 11-2026.

Theo ông Nguyễn Văn Long (sinh năm 1969), việc mở rộng tuyến đường là chủ trương đúng của chính quyền địa phương cũng như nguyện vọng của người dân nhiều năm qua. Vì vậy, các hộ dân rất ủng hộ trong việc bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Tương tự, ông Trần Ngọc Nghệ (sinh năm 1950) cũng đồng thuận hiến đất dù vướng đoạn tường rào kiên cố cần phải tháo dỡ. Các hộ dân sinh sống dọc tuyến đều vui mừng. Tuyến đường khi hoàn thành sẽ giúp việc đi lại thuận lợi, diện mạo khu dân cư khang trang hơn.

Hưởng ứng mạnh mẽ chủ trương "hiến đất và vật kiến trúc" để mở rộng, nâng cấp đường giao thông, tuyến đường từ sân vận động Hòa Mỹ đến giáp Duy Xuyên (xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng) có tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng với bề mặt đường rộng 5,5m đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Người dân sinh sống hai bên đường vô cùng phấn khởi và vui mừng, vì đường làng giờ đây đã khang trang, hiện đại. Đối với tuyến giao thông từ nhà 4 Quyền đến nhà Lợi may đồ thôn Hương Quế Đông, chính quyền đang yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ do phần lớn mặt bằng đã được người dân chủ động bàn giao. Theo quan sát, con đường này tương đối nhỏ hẹp, quanh co, đi lại rất khó khăn, thậm chí không liên thông với nhau.

Chịu ảnh hưởng hơn 10m ngang đất cùng tường rào và mái che nhưng ông Phạm Văn Trường (sinh năm 1968, thôn Mộc Bài, xã Xuân Phú) vẫn đồng thuận với chủ trương mở rộng đường giao thông nông thôn. Trước đây con đường nhỏ hẹp, đi lại rất khó khăn. Khi chính quyền có chủ trương mở rộng đường, với tư cách người dân được hưởng lợi, gia đình sẵn sàng hiến đất, tháo dỡ công trình để làm đường. Đường rộng, đẹp thì người dân đi lại thuận lợi hơn, con cháu sau này cũng được phát triển.

Diện mạo giao thông nông thôn sẽ được cải thiện; các đường nhỏ, hẹp sẽ được nâng cấp, mở rộng.

Góp phần thay đổi diện mạo nông thôn

Xã Thăng An có khoảng 7 công trình giao thông nông thôn thực hiện theo chủ trương người dân "hiến đất và vật kiến trúc" để nâng cấp và mở rộng. Hiện địa phương đã hoàn thành 5 công trình, 2 công trình còn lại sẽ về đích vào cuối tháng 11. Đối với tất cả các dự án đầu tư công trong năm 2026, xã cơ bản đáp ứng tiến độ và hoàn thành vào tháng 12-2026.

Theo Chủ tịch UBND xã Thăng An Nguyễn Thanh Phong, chính sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân và cán bộ, đảng viên, đã làm cho con đường nhỏ, hẹp của địa phương trở nên rộng mở, hiện đại. Các tuyến đường không chỉ giúp việc đi lại, giao thương hàng hóa thuận lợi hơn mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Phong trào hiến đất, mở rộng đường giao thông ở địa phương mang lại hiệu quả thiết thực, trở thành động lực để địa phương phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hoàn thành các tiêu chí đề ra.

Trong quá trình thực hiện, điều đáng mừng là nhận thức của người dân về lợi ích của việc hiến đất mở đường ngày càng chuyển biến tích cực. Các đơn vị thi công cũng chung sức, phối hợp để cùng địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Từ chỗ còn cân nhắc quyền lợi riêng, nhiều hộ đã chủ động nhường đất, tháo dỡ công trình vì lợi ích chung, bởi họ hiểu đường rộng không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn tạo điều kiện phát triển sản xuất, giao thương, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhìn từ bức tranh tổng thể, câu chuyện người dân tự nguyện nhường đất, tháo từng cánh cổng, bức tường vì lợi ích chung, các tuyến đường nông thôn trên địa bàn thành phố đang ngày càng rộng mở. Đó không chỉ là kết quả của công tác vận động, tuyên truyền mà còn thể hiện sức mạnh đoàn kết, tinh thần đồng thuận trong cộng đồng dân cư. Khi người dân thực sự hiểu, tin tưởng và tự giác chung sức, những con đường mới sẽ tiếp tục mở ra không gian phát triển, góp phần xây dựng quê hương ngày càng khang trang, giàu đẹp.

Tuyến đường 5,5m được thực hiện theo chủ trương "hiến đất, vật kiến trúc" đã hoàn thành.

Ông Lê Quang Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Phú, cho biết, đến nay, địa phương có 2 công trình đã hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng. Các dự án còn lại cơ bản bảo đảm tiến độ nhờ triển khai hiệu quả chủ trương "hiến đất, vật kiến trúc". Trước khi triển khai các công trình, xã đã tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư, đồng thời tìm hiểu nguyện vọng và mức độ đồng thuận của các hộ dân có đất đai, vật kiến trúc bị ảnh hưởng. Trong quá trình thi công, Đảng ủy, UBND xã cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu, đồng thuận và tích cực hưởng ứng.

Trong năm 2027, xã Xuân Phú xác định tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, nhất là các tuyến đường đất, đường bê tông đã xuống cấp. Qua rà soát sơ bộ, nhiều tuyến đường ĐH, ĐX và đường giao thông thôn được đầu tư xây dựng cách đây khoảng 3 - 4 năm hiện đã hư hỏng, cần được nâng cấp, mở rộng. Trước thực tế đó, địa phương kiến nghị thành phố quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực để tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại và nguyện vọng chính đáng của cử tri.