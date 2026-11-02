Quảng Trị gỡ vướng dự án, tăng tốc để đạt tăng trưởng 10,6%

Khoảng 240m mặt bằng còn vướng, liên quan đến đất ở, nhà ở và đất sản xuất của 39 hộ gia đình, là phần việc xã Cửa Việt phải tháo gỡ để thông tuyến đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây trên địa bàn.

Ngày 26/9, khi trực tiếp kiểm tra thực địa tại dự án này và Dự án Cảng hàng không Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương yêu cầu địa phương hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/10. Từ đó, các phần việc tồn đọng được tập trung xử lý, từ rà soát hồ sơ đến hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trao đổi với phóng viên báo VietNamNet, ông Lê Văn Thông, Chủ tịch UBND xã Cửa Việt, cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, địa phương đã huy động nhân lực, tập trung xử lý những phần việc còn tồn đọng. Đến ngày 20/10, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Cảng hàng không Quảng Trị trên địa bàn đã hoàn thành 100%”.

Với dự án đường ven biển, đến chiều 26/10, các hộ dân đã tiếp nhận và đồng thuận với phương án bồi thường. Theo ông Thông, địa phương dự kiến phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt cuối vào sáng 27/10, phấn đấu bàn giao mặt bằng trước thời hạn tỉnh giao.

Câu chuyện gỡ vướng tại Cửa Việt cũng cho thấy những công việc Quảng Trị đang phải đẩy nhanh trong những tháng cuối năm. Mỗi phần mặt bằng được bàn giao sẽ tạo điều kiện để các dự án tiếp tục thi công, đưa nguồn vốn đầu tư vào thực tế.

Tuyến đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây đang dần được hình thành

Theo báo cáo tại cuộc họp Đảng ủy UBND tỉnh ngày 29/9, GRDP 9 tháng đầu năm của Quảng Trị ước tăng 8,28%. Trong khi đó, tính đến ngày 17/9, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 45,66% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 10,6%, tỉnh cần vừa duy trì đà phát triển ở những lĩnh vực có lợi thế, vừa tháo gỡ các vướng mắc đang níu chân dự án. Tiến độ giải phóng mặt bằng tại sân bay và tuyến đường ven biển vì thế là một phần trong nỗ lực khơi thông nguồn lực, tạo thêm động lực tăng trưởng cho địa phương.

Mặt bằng từng bước được bàn giao, yêu cầu tiếp theo là đưa máy móc, nhân lực vào công trường để đẩy nhanh tiến độ tuyến đường ven biển. Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công tăng cường lực lượng, tổ chức thêm các mũi thi công, tận dụng phần mặt bằng đã có để triển khai công việc.

Với những gói thầu còn chậm hoặc nhà thầu không bảo đảm năng lực, tỉnh yêu cầu nghiên cứu bổ sung nhà thầu phụ. Nội dung này được UBND tỉnh nêu tại văn bản số 4789/UBND-CTXD ngày 30/9, nhằm tăng khả năng thi công trên toàn tuyến.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị, đến ngày 20/10, dự án đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây đã được bàn giao 45,67km trong tổng chiều dài 48km mặt bằng, đạt khoảng 95%. Giá trị xây lắp thực hiện đạt 828,789 tỷ đồng trên tổng giá trị 1.615,56 tỷ đồng, tương đương 51,3%.

Mặt bằng đã có phần lớn, nhưng khối lượng xây lắp vẫn còn gần một nửa. Để tuyến đường sớm hình thành, việc tháo gỡ những đoạn còn vướng cần đi cùng với bảo đảm nguồn vật liệu, huy động đủ thiết bị và xử lý kịp thời các khó khăn ngay trên công trường.

Trong lúc các công trình giao thông được thúc tiến độ, những dự án năng lượng cũng mở thêm kỳ vọng tăng trưởng cho Quảng Trị. Ngày 20/10, tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, EVN phối hợp với UBND tỉnh tổ chức khởi công Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và công bố phát điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương cho rằng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch có vai trò tạo động lực, góp phần định hình không gian phát triển công nghiệp của địa phương. Khi vận hành đồng bộ, các nhà máy được kỳ vọng tăng năng lực cung ứng điện và tạo sức lan tỏa cho kinh tế của tỉnh.

Để kỳ vọng ấy thành hiện thực, ông Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh trách nhiệm của địa phương trong việc đồng hành với nhà đầu tư. Tỉnh đã phối hợp tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tái định cư và thủ tục đầu tư; đồng thời cam kết tiếp tục giải quyết kịp thời các khó khăn, chịu trách nhiệm đến cùng với công việc thuộc thẩm quyền.

Các mũi thi công tại dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây được chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ

Gắn trách nhiệm với tiến độ từng dự án

Cùng với các dự án điện gió tại Khe Sanh, những công trình ở Quảng Trạch đang từng bước cụ thể hóa hướng phát triển công nghiệp năng lượng của tỉnh. Từ tuyến đường ven biển đến các nhà máy điện, yêu cầu xuyên suốt vẫn là tháo gỡ từng vướng mắc để dự án có thể triển khai, hoàn thành và đóng góp vào tăng trưởng.

Từ việc gỡ vướng mặt bằng ở Cửa Việt đến cam kết đồng hành cùng các dự án điện tại Quảng Trạch, yêu cầu đặt ra là mỗi công việc phải có người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Đây cũng là điều Quảng Trị đang tập trung thực hiện để thúc đẩy đầu tư trong những tháng cuối năm.

Ngày 21/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương ký công văn số 5214/UBND-TH, yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư và ban quản lý dự án xác định đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2026.

Văn bản nêu rõ, chủ đầu tư không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, để dự án bị hủy vốn hoặc mất vốn phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Với từng dự án, yêu cầu ấy cần được cụ thể hóa thành những phần việc có thể kiểm đếm: còn bao nhiêu mặt bằng chưa bàn giao, hồ sơ đang vướng ở đâu, đơn vị nào xử lý và khi nào hoàn thành. Khi thời gian giải ngân không còn nhiều, một khâu chậm có thể kéo theo cả công trình chậm tiến độ.

Trước chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND xã Cửa Việt đã tổ chức các đoàn thể tuyên truyền, vận động gia đình nằm trong vùng giải phóng mặt bằng đồng thuận, chấp hành di dời phục vụ dự án trọng điểm

Tại Cửa Việt, chính quyền xã đã phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động những gia đình trong vùng dự án đồng thuận với phương án bồi thường, di dời. Những vướng mắc về mặt bằng từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện để bàn giao cho đơn vị thi công.

Cách làm này cũng cụ thể hóa yêu cầu trong Thông báo kết luận số 443-TB/TU ngày 30/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị: chuyển từ hoàn thành thủ tục sang tạo ra kết quả; từ tư duy quản lý sang kiến tạo, phục vụ; không né tránh trách nhiệm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đến thời điểm này, các điểm nghẽn về mặt bằng phục vụ dự án trọng điểm tại xã Cửa Việt cơ bản đã được tháo gỡ

Quảng Trị bước vào quý cuối năm với những kết quả tích cực. Theo báo cáo tại cuộc họp Đảng ủy UBND tỉnh ngày 29/9, thu ngân sách nhà nước ước đạt 8.651 tỷ đồng; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,3%; lượng khách du lịch đạt hơn 9,39 triệu lượt, mang lại tổng thu khoảng 10.808 tỷ đồng. Đây là nền tảng để tỉnh tiếp tục theo đuổi mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 10,6%.

Từ mức tăng 8,28% của 9 tháng đầu năm đến mục tiêu cả năm, chặng đường còn lại đòi hỏi các động lực hiện có tiếp tục được duy trì và nguồn lực đầu tư sớm được đưa vào thực tế. Câu chuyện ở Cửa Việt vì thế gợi ra một yêu cầu cụ thể cho nỗ lực tăng trưởng của Quảng Trị: trách nhiệm phải theo đến từng hồ sơ, từng đoạn mặt bằng, từng mũi thi công. Kết quả cuối cùng cần được nhìn thấy ở những công trình hoàn thành, những cơ hội sản xuất, kinh doanh và việc làm được mở ra cho người dân.