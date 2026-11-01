Anh Đức vô địch Olympia 2026 sau màn rượt đuổi điểm số kịch tính

Trận chung kết kết thúc, cả hội trường bùng nổ, lớp 12 Sử chuyên Ams hô lớn “Sử bất tử”. Cô Nguyễn Thuỳ Dương, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, bật dậy vẫy cờ cùng học trò khi Anh Đức được xướng tên cho ngôi vô địch.

Anh Đức có màn thi rất ấn tượng tại trận chung kết. Tạm xếp thứ 2 sau phần Vượt chướng ngại vật, nam sinh có màn rượt đuổi kịch tính để xuất sắc giành vòng nguyệt quế.

Thái Dương tạm dẫn đầu sau phần Khởi động. Ảnh: BTC.

Rượt đuổi kịch tính từ Khởi động

9h20, bốn thí sinh bước vào phần thi Khởi động, được chia thành 2 lượt riêng và chung. Trong lượt riêng, mỗi thí sinh trả lời 6 câu hỏi. Trả lời đúng, thí sinh được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.

Trong lượt chung, 4 thí sinh sẽ bấm chuông giành quyền trả lời 12 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng mang lại 10 điểm. Người trả lời sai hoặc bấm chuông mà không có câu trả lời sau 3 giây bị trừ 5 điểm.

Theo thứ tự, ở lượt riêng, Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) thi đầu tiên. Nam sinh tỏ ra khá căng thẳng nên khởi động không mấy thuận lợi, mang về 10 điểm đầu tiên.

Anh Đức khởi động thứ 2, trả lời đúng 4/6 câu hỏi, tương ứng 40 điểm. Trong khi đó, Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) giành 30 điểm với 3 đáp án đúng. Lý Thái Dương (chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) thi lượt riêng cuối cùng, gần như hoàn hảo với 50 điểm đầu tiên.

Ở lượt chung, cả 4 thí sinh đều thể hiện sự tập trung trên khuôn mặt. Các câu hỏi đa lĩnh vực, như an ninh mạng, toán học, văn học, sinh học, địa lý…

Thái Dương và Anh Đức liên tục nhấn chuông tranh quyền trả lời. Màn rượt đuổi điểm số của cả 2 khiến cả trường quay nóng lên. Trong khi đó, Quang Minh có phần mất bình tĩnh nên không có câu trả lời nào.

Kết thúc vòng thi Khởi động, Thái Dương tạm dẫn đầu với 85 điểm, sát nút là Anh Đức với 80 điểm. Gia Bảo 35 điểm, Quang Minh 10 điểm.

Gia Bảo ấn chuông giành quyền trả lời từ khoá phần Vượt chướng ngại vật. Ảnh: BTC.

Gia Bảo xuất sắc giải ẩn số

Trước phần thi Vượt chướng ngại vật, Thái Dương cho thấy khí thế tự tin khi số điểm 85 vượt qua tổng điểm khởi động cả 3 trận tuần, tháng, quý.

Anh Đức và Gia Bảo cũng giữ được sự bình tĩnh, sẵn sàng bước vào phần thi tiếp theo. Đáng chú ý, dưới trường quay bất ngờ vang lên tiếng hô “Quang Minh cố lên”, tiếp thêm tinh thần cho nam sinh đang tạm ở cuối.

Màn rượt đuổi của các nhà leo núi bắt đầu kịch tính ở phần thi Vượt chướng ngại vật. Cả 4 phải tìm ra ẩn số với 5 chữ cái, thông qua 4 câu hỏi lật mở hình ảnh gợi ý. Mỗi câu hỏi tương ứng với 10 điểm.

Quang Minh chọn hàng ngang số 1, gồm 5 chữ cái, câu hỏi liên quan đến lịch sử. Ngoài Gia Bảo, ba thí sinh trả lời đúng. Những tràng pháo tay vang lên rộn rã.

Góc hình ảnh đầu tiên được lật mở nhưng không thí sinh nào đưa ra đáp án ẩn số.

Anh Đức tiếp tục chọn hàng ngang số 3, gồm 6 chữ cái. Khi MC Khánh Vy đang đọc câu hỏi, Gia Bảo nhanh tay nhấn chuông và dõng dạc đưa ra câu trả lời cho ẩn số là “Tự học”.

Thái Dương ngay lập tức ôm đầu tiếc nuối, còn Anh Đức dành cho Gia Bảo một tràng vỗ tay. Gia Bảo cho hay em có phần áp lực, nhưng em cần thứ xúc tác để đẩy em lên so với các thí sinh khác.

MC Khánh Vy đặt câu hỏi liệu Bảo có đang quá liều lĩnh không khi trước đó rất thận trọng. Nam sinh nói “không quan tâm quá đến việc liều hay không vì đây là một cuộc chơi”.

“Gia Bảo đã dừng phần chơi của mình tại đây nhưng bạn đã có kết quả tốt nhất cho mình”, MC Khánh Vy hô to khiến cả trường quay bùng nổ.

Xếp theo điểm số, thứ tự của 4 nhà leo núi vẫn được duy trì. Thái Dương tạm dẫn đầu với 95 điểm, tiếp đến là Anh Đức với 90 điểm. Gia Bảo đứng thứ 3 với 85 điểm, còn Quang Minh 20 điểm.

Kết thúc phần Vượt chướng ngại vật, Anh Đức bất ngờ hô lớn “Anh em ơi” để khuấy động không khí trường quay, đồng thời tiếp thêm tinh thần cho các thí sinh trước những câu hỏi tiếp theo.

Anh Đức vươn lên dẫn đầu sau màn thể hiện ấn tượng tại Tăng tốc. Ảnh: BTC.

4 nhà leo núi Tăng tốc đầy cảm xúc

Bốn nhà leo núi bước sang phần thi Tăng tốc với 4 câu hỏi, tối đa 160 điểm. Đây là cơ hội để các thí sinh gia tăng điểm số. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi lần lượt là 10, 20, 30 và 40 giây.

Các thí sinh trả lời bằng máy tính. Người trả lời đúng và nhanh nhất được 40 điểm, theo sau là 30, 20 và 10 điểm.

Câu hỏi đầu tiên liên quan đến khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận. Thái Dương tiếp tục đưa ra câu trả lời nhanh nhất, nhưng Anh Đức và Quang Minh mới là người đưa ra trả lời đúng, với chưa tới 1 giây để đưa ra đáp án.

Ở câu hỏi thứ hai, các thí sinh được yêu cầu sắp xếp những sự kiện theo đúng mốc thời gian tương ứng. Quang Minh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa ra đáp án sớm nhất. MC Ngọc Huy nhận định đây là câu hỏi có thể làm thay đổi cục diện cuộc đua.

Trên sân khấu, Thái Dương tỏ ra hồi hộp, chắp tay cầu nguyện, gương mặt lộ vẻ căng thẳng khi chờ công bố đáp án. Không khí trường quay cũng trở nên căng thẳng hơn khi các thí sinh đứng trước cơ hội bứt phá điểm số. Kết quả, Minh và Bảo đều có câu trả lời đúng.

Ở câu hỏi thứ ba về giải mật mã, Anh Đức tự tin hô to khi đưa ra đáp án. Trong khi đó, Thái Dương tỏ rõ sự tiếc nuối và mất bình tĩnh vì chưa tìm được câu trả lời.

Điểm số bám sát nhau trước khi bước vào câu hỏi cuối cùng. Câu này yêu cầu thí sinh tìm từ đúng thông qua gợi ý, đáp án là “Lễ”. Cả bốn thí sinh đều đưa ra câu trả lời đúng, song Thái Dương bất ngờ xúc động và thở mạnh trong khi chờ BTC đưa ra thứ tự trả lời.

Người giành được 40 điểm trong câu này là Gia Bảo, tiếp theo là Anh Đức, Thái Dương và Quang Minh.

Sau phần thi Tăng tốc, Anh Đức tạm dẫn đầu với 190 điểm, Gia Bảo 155 điểm, Thái Dương 145 điểm còn Quang Minh 120 điểm.

Bước vào Về đích

Trước phần thi cuối cùng, các thí sinh có khoảng 15 phút giải lao. Bốn nam sinh tranh thủ nghỉ ngơi, trao đổi với người thân và thầy cô để lấy lại tinh thần, chuẩn bị cho chặng thi quyết định. Không khí trường quay cũng có phần dịu lại trước khi bước vào những phút tranh tài căng thẳng nhất.

Ở phần thi Về đích, mỗi thí sinh sẽ được chọn gói gồm 3 câu hỏi với các mức điểm 20 và 30. Độ khó của câu hỏi tăng dần theo giá trị điểm.

Ngoài ra, với mỗi câu hỏi người chơi chính không trả lời đúng, ba bạn chơi được quyền bấm chuông và trả lời. Nếu đưa ra đáp án đúng, các em giành điểm, còn trả lời sai, người bấm chuông bị trừ, người chơi chính bảo toàn số điểm của mình.

Anh Đức là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi Về đích nhờ dẫn đầu điểm số sau ba vòng thi. Trước khi bắt đầu, nam sinh nhận được màn nhảy cổ động và lời chúc từ thầy cô tại điểm cầu Bảo tàng Hà Nội. Đặc biệt, ông nội em mang đến điểm cầu bánh tẻ Văn Giang, món đặc sản quê ngoại Hưng Yên của Đức, để tiếp thêm tinh thần cho cháu.

Trước khi chọn gói câu hỏi, Đức chia sẻ 6 năm gắn bó với Olympia là quãng thời gian có nhiều kỷ niệm, niềm vui và cả những nỗi buồn. Nam sinh gửi lời cảm ơn đến gia đình và trường chuyên Amsterdam, đồng thời bày tỏ mong muốn giành chức vô địch để làm món quà sinh nhật tặng cô chủ nhiệm. Dưới trường quay, mẹ Đức xúc động, liên tục hô lớn: “Cố lên, bình tĩnh!”.

Nam sinh chọn gói câu hỏi 20-30-20. Đức chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối cùng, sau khi hỏi ý kiến cổ động viên ở trường quay. Câu này liên quan đến Lịch sử, là thế mạnh của nam sinh. Đức bày tỏ sự tự tin ngay khi MC đọc câu hỏi và hô to đáp án “Nguyễn Tuân”.

“Anh Đức càng chơi càng hay”, MC Ngọc Huy dành lời khen. Nam sinh tạm có 210 điểm, khi trả lời đúng một câu, nhường điểm câu đầu tiên cho Thái Dương và không trả lời đúng ở câu thứ hai.

Thái Dương về đích thứ hai. Em nhận lời chúc từ người thân và cô giáo chủ nhiệm, tin tưởng nam sinh sẽ trở về Phú Thọ với vòng nguyệt quế. Dương chọn gói câu hỏi 20-30-20.

Câu hỏi đầu tiên thuộc lĩnh vực Vật lý và Địa lý, xoay quanh kiến thức về lực hấp dẫn và địa danh cảng biển. Khi được hỏi cảng Batsham thuộc quốc gia nào, Thái Dương đưa ra đáp án Thụy Điển nhưng không chính xác. Quang Minh giành quyền trả lời và chọn Hà Lan. Tuy nhiên, cả hai và cả trường quay đều bất ngờ khi biết đáp án đúng là Hải Phòng, Việt Nam.

Câu hỏi thứ hai yêu cầu trả lời bằng tiếng Anh. Thái Dương quỳ hẳn xuống để ghi chú những ý chính của cuộc giao tiếp, song không trả lời đúng.

Gia Bảo nhấn chuông, giải thích đã nghe được vào con số về thuế, khối lượng đường, nước giải khát. “Đáp án đúng như Gia Bảo nói”, MC Ngọc Huy cho biết.

Câu hỏi thứ ba, Dương chọn ngôi sao hy vọng. Câu này hỏi về loại DNA xác định quan hệ huyết thống theo dòng mẹ. Dương đưa ra đáp án “DNA ribosome” nhưng không chính xác. Anh Đức nhanh tay bấm chuông, trả lời “DNA ti thể” và giành điểm ở câu hỏi này.

Ngay sau đó, khu vực cổ động viên trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam vang lên tiếng gọi tên Anh Đức.

Gia Bảo là thí sinh thứ ba bước vào phần thi Về đích. Nam sinh nhận được món quà là cano xếp hình vòng tròn trên biển. Gia Bảo lựa chọn gói câu hỏi 20-20-20, giống với chiến thuật nam sinh đã sử dụng trong cả ba trận tuần, tháng và quý trước đó.

Câu hỏi đầu tiên yêu cầu xác định người giữ chức Trưởng ban Thường trực Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nam sinh trả lời là “Huỳnh Thúc Kháng” nhưng không đúng. Tiếp tục là lợi thế Anh Đức, nam sinh trả lời đúng đáp án “Nguyễn Văn Tố”.

Câu hỏi thứ hai liên quan tính toán. Bảo tập trung tính toán và trả lời “4 mét” và chính xác.

Nam sinh chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối cùng. Câu này hỏi về loại khí độc. Bảo cũng nhanh chóng đưa ra câu trả lời nhưng không đúng. Anh Đức nhấn chuông trả lời nhưng chưa ghi được điểm. Thái Dương tỏ ra tiếc nuối khi nghe đáp án. Xong phần thi của mình, Bảo tạm có 165 điểm.

Quang Minh là thí sinh cuối cùng bước vào phần thi Về đích. Tại điểm cầu Hưng Yên, các cổ động viên khuấy động không khí bằng màn nhảy flashmob trên nền nhạc A Little Dream of Me. Ca sĩ Đen Vâu bất ngờ xuất hiện và gửi lời chúc cho Quang Minh và cả 4 thí sinh còn lại.

“Đen tin rằng với tri thức và sức trẻ, các em sẽ đóng góp cho đất nước trong tương lai”, nam ca sĩ nhắn nhủ.

Đang có 120 điểm, Minh chọn gói ba câu 20 điểm. Câu đầu tiên hỏi tác giả bài thơ “Bài ca lưu biệt”. Nam sinh trả lời Huỳnh Thúc Kháng và ghi thêm 20 điểm.

Câu thứ hai yêu cầu thí sinh tính toán, Minh tính ra 300 nhưng không đúng. Thái Dương giành quyền trả lời song tiếp tục không đúng nên không ai giành điểm ở câu này.

Ở câu hỏi cuối cùng, Quang Minh quyết định chọn ngôi sao hy vọng như một cách tri ân hành trình tham gia Olympia. Câu hỏi liên quan đến thành phần hợp kim của niken. Nam sinh đưa ra đáp án “niken và titan”, giành trọn 40 điểm.

Chung cuộc, Anh Đức trở thành nhà vô địch năm nay với 240 điểm. Quang Minh là á quân với 180 điểm, theo sau là Gia Bảo và Thái Dương với lần lượt 165 và 105 điểm.

Như vậy, Hà Nội một lần nữa có quán quân Olympia. Bên cạnh vòng nguyệt quế, nhà vô địch Olympia được trao thưởng 50.000 USD (gần 1,3 tỷ đồng), đổi thành học phí du học; giải nhì 200 triệu đồng, hai giải ba 100 triệu đồng mỗi giải.