Tháo gỡ khó khăn số hóa hồ sơ đảng viên

Đảng ủy Sở Y tế tập trung nhân lực và thiết bị đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ đảng viên.

Triển khai công tác số hóa hồ sơ đảng viên, Đảng ủy xã Nậm Nèn đã ban hành Kế hoạch số 30-KH/ĐU ngày 3/8/2026 về triển khai công tác số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên trên địa bàn; đồng thời ban hành Quyết định số 76-QĐ/ĐU ngày 4/8/2026 thành lập Ban Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ. Đồng thời tiến hành thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, tạo đầu mối tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện.

Việc xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, gắn nhiệm vụ với các mốc thời gian cụ thể đã giúp công tác số hóa tại cơ sở triển khai có trọng tâm, hạn chế tình trạng lúng túng trong quá trình thực hiện. Trước khi đưa tài liệu lên hệ thống, hồ sơ được rà soát, sắp xếp, thu thập, bổ sung và chỉnh lý theo quy định. Những thành phần còn thiếu kịp thời phát hiện trong quá trình kiểm tra, đối chiếu, từ đó có hướng xử lý phù hợp với thực trạng hồ sơ đang lưu trữ.

Ông Hoàng Điều, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Nèn cho biết: Mặc dù còn những khó khăn nhất định, địa phương đã tập trung chỉ đạo các chi bộ, bộ phận liên quan triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch, bảo đảm hồ sơ được rà soát, chỉnh lý trước khi số hóa. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay, xã Nậm Nèn đã rà soát, sắp xếp, thu thập, bổ sung và chỉnh lý 486/486 hồ sơ đảng viên, đạt 100%. Trong đó, hầu hết hồ sơ đã số hóa và tải lên hệ thống; đáp ứng điều kiện công nhận theo quy định...

Với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ đảng viên gắn với đảm bảo chất lượng và khả năng khai thác dữ liệu, Đảng ủy Sở Y tế đã tập trung triển khai theo nguyên tắc “làm đến đâu chắc đến đó; số hóa đến đâu xác thực đến đó; dữ liệu đến đâu khai thác được đến đó”. Trên cơ sở đó, Đảng ủy đã thành lập các tổ, nhóm và phân công phụ trách các chi bộ và phần việc cụ thể. Nhờ vậy, hồ sơ được rà soát, kiểm kê, phân loại, chỉnh lý và đối chiếu với tài liệu gốc chặt chẽ hơn; những thông tin còn thiếu, chưa thống nhất hoặc cần xác minh được phát hiện để xử lý kịp thời.

Ông Phạm Giang Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Với số lượng đảng viên lớn, việc quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu phải thực hiện đúng quy định. Khối lượng công việc lớn, tiến độ gấp, song Đảng ủy đặc biệt chú trọng bảo vệ bí mật Nhà nước, thông tin cá nhân và những nội dung thuộc phạm vi cần bảo mật trong toàn bộ quá trình số hóa. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy cùng tinh thần quyết tâm của các thành viên tổ số hóa, đến nay, công tác ký số và tải hồ sơ lên hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Thực tế tại cơ sở cho thấy, số hóa hồ sơ đảng viên là công việc đòi hỏi nhiều thời gian, nhân lực và sự cẩn trọng. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn bộc lộ một số khó khăn. Qua rà soát, một số hồ sơ còn thiếu thành phần theo thực trạng tài liệu hiện có, đòi hỏi cán bộ phải kiểm tra, xác minh và bổ sung theo quy định. Một số tài liệu đã xuống cấp, thất lạc hoặc thiếu thành phần; thông tin giữa các giấy tờ có trường hợp chưa thống nhất, cần đối chiếu với hồ sơ gốc.

Hệ thống phần mềm quản lý đang trong quá trình hoàn thiện, khiến việc cập nhật còn xảy ra lỗi, ảnh hưởng đến các bước nghiệp vụ. Ngoài ra, việc đồng bộ hồ sơ với tổ chức đảng sau khi chia tách, sáp nhập hoặc nâng cấp loại hình tổ chức đảng còn chậm. Về điều kiện cơ sở vật chất, nhiều máy tính, máy quét đã hết khấu hao, cấu hình thấp, thiếu thiết bị hoặc không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Với khối lượng tài liệu lớn, việc phụ thuộc vào thiết bị cũ khiến quá trình xử lý kéo dài, đồng thời tạo áp lực đối với cán bộ trực tiếp thực hiện...

Trước thực tế đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã chủ động tìm giải pháp khắc phục, tập trung rà soát hồ sơ ngay từ cơ sở, phân công cán bộ phụ trách, tăng cường kiểm tra, đối chiếu và xử lý những trường hợp còn vướng mắc. Việc tổ chức thực hiện theo kế hoạch, xác định rõ trách nhiệm và thường xuyên đôn đốc tiến độ giúp hạn chế tình trạng lúng túng, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận. Những hồ sơ chưa bảo đảm yêu cầu được tiếp tục hoàn thiện; quá trình số hóa gắn với kiểm tra chất lượng, xác thực dữ liệu và tuân thủ các quy định về bảo mật.

Theo báo cáo tiến độ số hóa hồ sơ đảng viên toàn quốc, đến ngày 23/10, Đảng bộ tỉnh đã số hóa hơn 46.590 hồ sơ, đạt 98,68%, nằm trong tốp 10 đảng bộ tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về tỷ lệ hoàn thành. Kết quả này phản ánh sự vào cuộc của các cấp ủy, tổ chức đảng, cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện.

Với quyết tâm đổi mới phương thức quản lý, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình số hóa hồ sơ đảng viên, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh trong giai đoạn mới.