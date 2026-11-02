Giải ngân vốn đầu tư công: Chuyển động từ cơ chế đôn đốc hằng tuần

Nhà thầu tăng tốc thi công trên công trường khu B, Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà (thuộc phường Đào Duy Từ). Ảnh: Minh Hằng

Chuyển động trên những công trường trọng điểm

Trên công trường 2 dự án đường nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng Hàng không Thọ Xuân, gồm đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng Hàng không Thọ Xuân, các nhà thầu đang tổ chức 17 mũi thi công, với nhân lực, thiết bị được tập trung cao và tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ từng hạng mục.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thanh Hóa cho biết, cùng với kiểm soát tiến độ thi công theo ngày, theo tuần, ban tăng cường đôn đốc nhà thầu, phối hợp với các địa phương tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành. Đến ngày 26/10, cả 2 dự án đã giải ngân hết kế hoạch vốn được giao năm 2026 và vừa được tỉnh bổ sung thêm 25 tỷ đồng.

Tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, không khí thi công đang tốc lực trên các công trường trọng điểm. Đáng chú ý là 3 dự án có kế hoạch vốn lớn, gồm: Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia; đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn và Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà.

Trên công trường khu B, Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, máy móc, phương tiện được huy động tập trung. Các nhà thầu tranh thủ diện tích đã được bàn giao để đẩy nhanh khối lượng xây lắp, nhất là các hạng mục đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Ông Trương Văn Cường, đại diện Công ty TNHH Hoàng Tuấn, đại diện liên danh nhà thầu thi công, cho biết: “Đến nay, khối lượng san nền đã đạt khoảng 95%. Chúng tôi đang huy động tối đa máy móc, thiết bị, chủ động nguồn vật liệu và tổ chức nhiều mũi thi công trên các diện tích đã có mặt bằng, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại”.

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Nghi Sơn (Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp) cho biết, kết quả giải ngân của 3 dự án đến ngày 28/10 tăng hơn 121,4 tỷ đồng so với ngày 21/10. Trong đó, dự án khu tái định cư Hải Hà có chuyển biến đột phá, từ 102,5 tỷ đồng lên hơn 214 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân tăng từ 42,2% lên 88,2% kế hoạch. Dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn tăng thêm hơn 6,2 tỷ đồng; Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia tăng hơn 3,6 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, ban đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trọng tâm là phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện tổ chức thi công đồng bộ các công trình hạ tầng giao thông. Đối với từng dự án, ban phối hợp với nhà thầu xây dựng kịch bản, biểu tiến độ chi tiết đến từng ngày, từng tuần; đồng thời phân công cán bộ thường xuyên bám sát công trường, duy trì giao ban hằng tuần giữa lãnh đạo ban và các nhà thầu để kịp thời nắm bắt, xử lý khó khăn phát sinh.

“Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc của các tổ công tác, đoàn kiểm tra cùng những giải pháp điều hành sát thực tế, tiến độ giải ngân của ban trong tháng 9 và tháng 10 đã có chuyển biến rõ rệt, tốc độ giải ngân tăng đáng kể. Dù còn nhiều khó khăn, đến nay tỷ lệ giải ngân của ban đã tiệm cận mức bình quân chung của tỉnh”, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Siết trách nhiệm, tăng tốc giải ngân

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh ngày 29/10, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đang có chuyển biến rất tích cực. Toàn tỉnh đã giải ngân 13.405,8 tỷ đồng, đạt 64,89% kế hoạch, tăng 305,8 tỷ đồng so với ngày trước đó. Trong tháng 10, giá trị giải ngân tăng toàn tỉnh thêm 2.634,7 tỷ đồng, bình quân đạt 90,9 tỷ đồng/ngày.

Thi công Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia.

Đáng chú ý, trong ngày 29/10, nhóm 5 chủ đầu tư được giao vốn lớn giải ngân thêm 180,8 tỷ đồng. Trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng 63,2 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tăng 62,4 tỷ đồng; Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tăng 53,3 tỷ đồng. Cùng ngày, 48 xã, phường giải ngân thêm gần 125 tỷ đồng.

Dù nhịp độ giải ngân đang được đẩy nhanh, áp lực hoàn thành kế hoạch vẫn rất lớn khi toàn tỉnh còn hơn 7.252 tỷ đồng vốn phải giải ngân trong hai tháng cuối năm, nhất là đối với các chủ đầu tư quản lý nhiều dự án, có khối lượng vốn lớn, trong khi thời gian thực hiện không còn nhiều.

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa, mặc dù kết quả giải ngân những ngày gần đây rất tích cực, song áp lực hoàn thành hơn 1.200 tỷ đồng vốn còn phải giải ngân theo chỉ tiêu được giao là vô cùng lớn. Trước yêu cầu đó, ban đang chuyển mạnh phương thức điều hành từ theo dõi qua báo cáo sang trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo và xử lý công việc tại công trường. Kế hoạch giải ngân sẽ được cập nhật hằng ngày để kịp thời nhận diện, tháo gỡ những khâu chậm tiến độ. Các phòng điều hành dự án được yêu cầu bám sát nhà thầu, đôn đốc huy động nhân lực, thiết bị, tăng ca, tăng kíp; đồng thời đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, không để tồn đọng hồ sơ, thủ tục ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa, nhấn mạnh, “Chúng tôi xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao. Theo đó, trách nhiệm được xác định cụ thể đến từng phòng, từng cá nhân phụ trách dự án; đưa kết quả giải ngân là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026. Ban đặt mục tiêu hoàn thành giải ngân 406 tỷ đồng vốn tạm ứng chậm nhất ngày 5/11, đồng thời tập trung giải ngân phần vốn còn lại trong hai tháng cuối năm, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn”.

Tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát từng nhiệm vụ, dự án, nhận diện rõ khó khăn, vướng mắc để tập trung tháo gỡ. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính giao chỉ tiêu giải ngân đến ngày 30/11/2026 phải đạt 90% kế hoạch cho từng chủ đầu tư, từng xã, phường; đồng thời tổng hợp, kiểm đếm giá trị tăng thêm, xác định rõ những chỉ tiêu có nguy cơ không đạt và phương án bù đắp. Những đơn vị không hoàn thành mốc tiến độ mà không có lý do khách quan phải nghiêm túc kiểm điểm, không để ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh.

Cùng với tăng cường phối hợp, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, yêu cầu xuyên suốt của tỉnh là chuyển kết quả tháo gỡ thành khối lượng thi công, sản phẩm công trình và giá trị giải ngân thực tế. Đây không chỉ là nhiệm vụ cấp bách trong chặng nước rút cuối năm, mà còn là giải pháp quan trọng để phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 và tạo đà cho việc triển khai, giải ngân kế hoạch vốn năm 2027.