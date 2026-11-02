TPHCM: Phát triển du lịch nông thôn gắn với sản phẩm OCOP

Chi cục Phát triển nông thôn TPHCM vừa tổ chức 3 chuyến tham quan, khảo sát kết nối phát triển du lịch nông thôn, du lịch nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP

Cụ thể, chuyến Farmtrip thứ nhất diễn ra ngày 9-10 tại xã Xuân Sơn, với hoạt động khảo sát 3 mô hình: Suối Rao Ecolodge, Nhà Lụa và Đất Rồng – Đinh Gia Trang (điểm du lịch OCOP 3 sao). Đây là những mô hình được lựa chọn để đại biểu tìm hiểu cách khai thác không gian nông thôn, cảnh quan và hoạt động trải nghiệm phục vụ phát triển du lịch trải nghiệm gắn với sản phẩm OCOP.

Chuyến Farmtrip thứ hai diễn ra ngày 16-10, khảo sát mô hình du lịch trải nghiệm của CTCP Dừa nước Việt Nam, đơn vị có sản phẩm OCOP, tại xã Bình Khánh và Khu du lịch Dần Xây, xã An Thới Đông, được công nhận điểm du lịch OCOP 3 sao. Hoạt động khảo sát tập trung vào khả năng khai thác sản phẩm, tài nguyên bản địa và trải nghiệm gắn với du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Chuyến Farmtrip thứ ba diễn ra ngày 30-10 tại xã Dầu Tiếng, khảo sát Bằng Lăng Glamping và Đồng Sến Farmstay & Camping. Đây là hai mô hình được đưa vào chương trình để đại biểu tìm hiểu khả năng kết hợp không gian nông thôn, cảnh quan, hoạt động trải nghiệm và dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng.

Sau các chuyến Farmtrip, ban tổ chức đã tổ chức hội thảo “Phát triển du lịch nông thôn, du lịch nông nghiệp trải nghiệm gắn với phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn TPHCM năm2026” nhằm tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp cùng trao đổi, đề xuất giải pháp phát triển nhóm sản phẩm OCOP du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái sản phẩm OCOP, mô hình và tuyến du lịch nông nghiệp, nông thôn phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố.

Đánh giá từ ban tổ chức Chương trình Farmtrip TPHCM năm 2026 cho thấy, 3 chuyến Farmtrip được tổ chức thành công, góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp du lịch và các chủ thể OCOP, hướng đến hình thành những sản phẩm du lịch có bản sắc, chất lượng và khả năng phát triển bền vững.

Chi cục Phát triển nông thôn TPHCM sẽ tổng hợp kết quả, đánh giá và đề xuất những mô hình điểm có tiềm năng phát triển, đồng thời nghiên cứu các giải pháp phù hợp để nhân rộng trong thời gian tới.