Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu tái định cư

Xây dựng khu tái định cư Đức Lý (xã Nam Xang).

Phục vụ công tác GPMB Dự án xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B, UBND xã Nghĩa Hưng đang triển khai xây dựng khu TĐC tại thôn Liễu Đề nhằm bảo đảm an cư cho các hộ dân có đất ở bị ảnh hưởng khi xây dựng cầu.

Theo quyết định phê duyệt, khu TĐC có diện tích khoảng 0,16ha, tổng mức đầu tư hơn 1,1 tỷ đồng. Dự án được đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật gồm: đường giao thông, hệ thống cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện và chiếu sáng.

Về hạ tầng giao thông, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường D1 dài 39,55m, kết nối với tuyến N1, mặt cắt ngang rộng 9m, lòng đường rộng 5m, lề đường mỗi bên rộng 2m. Đối với tuyến N1 (đường Chu Văn An), dự án cải tạo vỉa hè bên trái tuyến, lát gạch, hoàn thiện bó vỉa, hệ thống an toàn giao thông theo quy chuẩn hiện hành. Nước mưa được thu gom, thoát về phía Nam dự án; nước thải sinh hoạt được dẫn qua bể xử lý trước khi thoát ra hệ thống chung. Hệ thống cấp nước sạch được đầu tư dọc các tuyến đường với đường ống D110, D50. Nguồn nước cấp lấy từ nhà máy nước thuộc Công ty cổ phần Cấp nước nông thôn Nam Định.

Ngoài ra, dự án xây dựng mới hệ thống đường dây hạ thế 0,4kV, bảo đảm cung cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tạo điều kiện ổn định đời sống người dân. Đến ngày 18/9/2026, UBND xã Nghĩa Hưng đã phê duyệt chọn nhà thầu và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công.

Hiện các đơn vị tư vấn đang tập trung triển khai nhiệm vụ; địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các bước thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công để sớm tổ chức xây dựng theo quy định.

Đồng chí Dương Văn Thiệp, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng cho biết: Xác định việc xây dựng khu TĐC là nhiệm vụ quan trọng, cần được chỉ đạo quyết liệt, gắn với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án cầu Ninh Cường, địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm triển khai xây dựng hạ tầng khu TĐC theo kế hoạch.

Theo báo cáo của UBND xã Nghĩa Hưng, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi phục vụ dự án xây dựng cầu Ninh Cường là 24.960m2 . Đến ngày 12/10/2026, xã đã bàn giao được 18.340,2m2 . UBND xã đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC và tổ chức chi trả, bàn giao mặt bằng đối với 28/32 hộ cùng 2 tổ chức đã đồng ý phương án, với số tiền 44,45 tỷ đồng.

Tại xã Nam Xang, tiến độ xây dựng các khu TĐC cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để đáp ứng yêu cầu ổn định chỗ ở cho các trường hợp thuộc diện phải di chuyển. Dự án xây dựng hạ tầng khu TĐC Đức Lý và khu TĐC Công Lý, xã Nam Xang, được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại các Quyết định số 1687 và 1688/QĐ-UBND ngày 3/12/2025, có diện tích sử dụng đất 2,1ha và 2,9ha; tổng mức đầu tư 20,7 tỷ đồng và 27,1 tỷ đồng. Các dự án này nhằm xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất TĐC phục vụ công tác GPMB để thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trung, Chủ tịch UBND xã Nam Xang, cho biết: Công tác TĐC phải đi trước, do vậy địa phương tập trung cao độ cho công tác GPMB, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, tạo mặt bằng sạch phục vụ xây dựng các khu TĐC Đức Lý và Công Lý, đáp ứng yêu cầu triển khai dự án tuyến đường song hành đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội.

Ngay khi tiếp nhận mặt bằng, Công ty TNHH xây dựng Phúc Thành khẩn trương triển khai thi công hạ tầng các khu TĐC. Hiện cả hai khu TĐC Đức Lý và Công Lý đang được triển khai đồng thời các công việc san nền, đào đắp đất, thi công hệ thống thoát nước, làm nền đường giao thông nội khu và đúc cấu kiện bê tông phục vụ xây dựng bó vỉa, rãnh thoát nước...

Ông Trần Văn Hải, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Phúc Thành cho biết: Tranh thủ thời tiết thuận lợi, doanh nghiệp đang tập trung nhân lực, máy móc, vật tư, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, phấn đấu hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Với sự nỗ lực của chính quyền các địa phương trong công tác GPMB, cùng với việc chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư xây dựng, các dự án khu TĐC đang được tích cực triển khai, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu bố trí chỗ ở cho người dân thuộc diện phải di dời.

Tuy nhiên, quá trình xây dựng các khu TĐC vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc: việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, GPMB và tổ chức thi công tại một số dự án còn chậm; mặt bằng bàn giao chưa đồng bộ, gây khó khăn cho nhà thầu trong tổ chức thi công các hạng mục. Chẳng hạn như tại khu TĐC Đức Lý vẫn còn một số hộ sản xuất đa canh chưa bàn giao mặt bằng; còn tình trạng người dân tự ý đào lấy đất đắp nền để sử dụng vào việc riêng làm thay đổi cao độ nền theo quy hoạch dự án.

Ông Đặng Thanh Hiền, Trưởng phòng GPMB (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3) cho biết thêm: Vướng mắc chủ yếu xuất phát từ quá trình sử dụng đất của các hộ dân. Trước đây, một số hộ đã tập trung dồn đất nông nghiệp, chuyển đổi mục đích sang sản xuất đa canh, nuôi trồng thủy sản, trồng cây lâu năm và xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

Một số trường hợp có đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, được UBND xã Đức Lý cũ chấp thuận nhưng chưa được UBND huyện Lý Nhân trước đây phê duyệt. Để giải quyết, UBND xã Nam Xang hiện nay tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân di dời; đồng thời hoàn thiện hồ sơ, xin ý kiến các cấp, ngành liên quan về phương án xử lý cụ thể. Yêu cầu về tiến độ xây dựng các khu TĐC gắn liền với tiến độ GPMB, thi công các dự án.

Do vậy, các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu đã và đang tăng cường phối hợp, giải quyết những khó khăn phát sinh, tập trung nguồn lực, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ gắn với bảo đảm chất lượng công trình để sớm hoàn thành các khu TĐC, đáp ứng yêu cầu nơi ở mới cho người dân sau khi di dời bàn giao mặt bằng cho dự án.

Nhấn mạnh quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu TĐC phục vụ công tác GPMB xây dựng các dự án giao thông trọng điểm, ông Trần Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 cho biết: Ban chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn để tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ, phấn đấu sớm hoàn thành các khu TĐC, bố trí chỗ ở ổn định cho người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.