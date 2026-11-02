Diễn đàn cử tri

Cử tri xã Mường Sại, Tân Yên và Mường Khiêng kiến nghị: Quan tâm bố trí đủ biên chế, vị trí việc làm phù hợp với khối lượng công việc thực tế tại cấp xã; có cơ chế tăng cường cán bộ chuyên môn đối với các lĩnh vực còn thiếu, ưu tiên bố trí biên chế chuyên môn công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ở cấp xã.

UBND tỉnh trả lời: Ngày 27/7/2026, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1863/QĐ-UBND về việc giao biên chế cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính cấp tỉnh và cán bộ, công chức của chính quyền địa phương cấp xã năm 2026, trong đó, trên cơ sở biên chế được Trung ương giao UBND tỉnh đã giao bổ sung thêm mỗi UBND cấp xã từ 1-4 biên chế, tùy vào đặc điểm của từng xã. Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định phê duyệt vị trí việc làm cho UBND cấp xã, trong đó có vị trí việc làm có chuyên môn công nghệ thông tin, đề nghị UBND xã căn cứ vị trí việc làm còn thiếu để trình cấp có thẩm quyền thực hiện tiếp nhận, tuyển dụng theo quy định.

Cử tri xã Quỳnh Nhai kiến nghị: Xem xét chỉ đạo Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La xem xét tiếp nhận vận hành Công trình cấp nước sinh hoạt Điểm Tái định cư Lọng Đán, xã Chiềng Bằng cũ (nay là xã Quỳnh Nhai).

UBND tỉnh trả lời: Đề nghị UBND xã thực hiện theo thẩm quyền quy định tại Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 17/6/2026 của UBND tỉnh đã giao công trình cho UBND xã Quỳnh Nhai chịu trách nhiệm hạch toán, quản lý tài sản công. Căn cứ Điều 13 Nghị định số 43/2022/NĐ-CP của Chính phủ, đơn vị được giao quản lý tài sản có trách nhiệm tổ chức khai thác tài sản, bao gồm cả phương thức tự tổ chức khai thác kết hợp với giao khoán công việc vận hành cho đơn vị chuyên môn. Xét thực tế Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La là đơn vị đang cấp nước trực tiếp tại địa bàn trung tâm xã và công trình Điểm tái định cư Lọng Đán nằm trong vùng phục vụ, đã đấu nối kỹ thuật trực tiếp với hệ thống của Công ty; để tháo gỡ khó khăn về nhân sự, đề nghị UBND xã Quỳnh Nhai giữ vai trò chủ thể quản lý tài sản, khẩn trương chủ trì phối hợp với Công ty vận hành, khai thác theo hướng giao khoán toàn bộ công tác vận hành kỹ thuật và bảo trì thường xuyên cho Công ty thông qua Hợp đồng giao khoán việc vận hành, khai thác.

Cử tri xã Chiềng Khương kiến nghị: Đầu tư tuyến đường giao thông liên xã Chiềng Khương - Mường Hung dài 9km (Đoạn từ bản Ten Pạnh, xã Chiềng Khương kết nối với bản Pẻn, xã Mường Hung).

UBND tỉnh trả lời: Kiến nghị của cử tri việc đầu tư xây dựng công trình là cần thiết. Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành chức năng và UBND xã rà soát đánh giá sự cần thiết, xác định thứ tự ưu tiên theo mức độ cấp thiết, đánh giá hiệu quả đầu tư và hiệu quả kinh tế - xã hội; trên cơ sở đó sẽ tổng hợp, xem xét trình UBND, HĐND tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn của tỉnh theo quy định. Bên cạnh đó, đề nghị UBND xã xem xét đề xuất đưa danh mục vào đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội và Quyết định số 417/QĐ-BNNMT ngày 31/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Cử tri xã Phù Yên kiến nghị: Ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ vắc xin tiêm phòng dịch tả lợn châu Phi.

UBND tỉnh trả lời: Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện chưa đưa bệnh dịch tả lợn châu Phi vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin cho động vật nuôi. Do đó, chưa đủ cơ sở để đề xuất chính sách hỗ trợ vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi cho các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định, theo dõi tình hình, kết quả sử dụng vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi trong thực tế chăn nuôi. Khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường bổ sung bệnh dịch tả lợn châu Phi vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin cho động vật nuôi, UBND tỉnh sẽ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền về cơ chế hỗ trợ vắc xin đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi theo quy định.