Kỷ lục chưa từng có trong lịch sử 26 năm Đường lên đỉnh Olympia

Anh Đức là nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia thứ 4 mang tên "Đức". Ảnh: Ngọc Bích.

Sáng 1/11, Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, vượt qua 3 đối thủ trong trận chung kết để giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 240 điểm.

Chiến thắng của nam sinh chuyên Lịch sử không chỉ mang về chức vô địch cho trường mà còn đánh dấu nhiều cột mốc đáng chú ý trong lịch sử 26 năm phát sóng chương trình.

Trường đầu tiên vô địch 2 năm liên tiếp

Với chiến thắng của Anh Đức, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trở thành ngôi trường đầu tiên trong lịch sử Đường lên đỉnh Olympia có học sinh giành chức vô địch 2 năm liên tiếp.

Trước đó, tại chung kết năm thứ 25, Trần Bùi Bảo Khánh (cũng là học sinh của trường) giành vòng nguyệt quế. Chỉ một năm sau, Anh Đức tiếp nối thành tích của đàn anh, giúp trường bảo vệ thành công ngôi vị quán quân.

Năm 2025, Trần Bùi Bảo Khánh (học sinh Trường THPT Hà Nội - Amsterdam) giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: BTC.

Đáng chú ý, Anh Đức cũng là nhà vô địch thứ 3 của Trường THPT Hà Nội - Amsterdam, sau Phan Minh Đức (2010) và Trần Bùi Bảo Khánh (2025). Thành tích này đưa ngôi trường Hà Nội bắt kịp với Trường THPT chuyên Quốc học - Huế (TP Huế) về số học sinh vô địch Olympia. Cụ thể, ngôi trường ở Huế từng có 3 quán quân là Hồ Ngọc Hân (2009), Hồ Đắc Thanh Chương (2016) và Võ Quang Phú Đức (2024).

Bên cạnh đó, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam hiện xếp thứ 2 về số lần có học sinh góp mặt tại chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia (7 lần), xếp sau Trường THPT chuyên Quốc học - Huế (8 lần).

Không chỉ lập kỷ lục ở cấp trường, chiến thắng của Anh Đức còn giúp Hà Nội có tổng cộng 3 nhà vô địch Olympia. Hà Nội hiện cùng Huế và Quảng Ninh là 3 địa phương sở hữu nhiều quán quân nhất lịch sử chương trình.

Nhà vô địch tên Đức và MC "mát tay" nhất

Một thống kê thú vị khác sau chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 là Đoàn Lê Anh Đức trở thành quán quân thứ 4 có tên Đức trong lịch sử chương trình. Ba người trước đó gồm Phan Minh Đức (2010), Văn Viết Đức (2015) và Võ Quang Phú Đức (2024). Trong khi đó, 3 nhà vô địch cùng tên Hoàng gồm có Đỗ Lâm Hoàng (2005), Lê Vũ Hoàng (2006) và Đặng Thái Hoàng (2012).

MC Sơn Lâm lần thứ 4 dẫn ở điểm cầu có nhà vô địch Olympia. Ảnh: Dương Sơn Lâm/Facebook.

Bên cạnh những thống kê về thí sinh, MC Dương Sơn Lâm cũng tiếp tục gây chú ý khi lần thứ 4 dẫn tại điểm cầu có nhà vô địch.

Tại chung kết năm nay, Sơn Lâm được phân công dẫn điểm cầu Bảo tàng Hà Nội, nơi đông đảo khán giả cổ vũ Đoàn Lê Anh Đức. Sau khi nam sinh giành vòng nguyệt quế, Sơn Lâm tiếp tục nối dài thành tích được khán giả gọi vui là MC "mát tay".

Trước đó, anh từng dẫn tại điểm cầu của Phan Đăng Nhật Minh (Quảng Trị, 2017), Lê Xuân Mạnh (Thanh Hóa, 2023) và Võ Quang Phú Đức (Huế, 2024). Trong tổng số 6 lần đảm nhận vai trò MC điểm cầu chung kết, Sơn Lâm có 4 lần đồng hành cùng thí sinh giành chức vô địch, tương đương tỷ lệ khoảng 67%.

Thành tích này giúp Sơn Lâm cân bằng kỷ lục 4 lần dẫn điểm cầu có quán quân của MC Trần Ngọc, người từng đồng hành cùng các nhà vô địch vào các năm 2013, 2014, 2015 và 2022.