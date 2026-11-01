Bảo đảm nguyên tắc chủ phương tiện được lựa chọn dịch vụ thanh toán phí đường bộ

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Theo đó, xét báo cáo của Bộ Xây dựng về kết quả kiểm tra, rà soát việc thu phí sử dụng ví điện tử khi liên kết với tài khoản giao thông, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan: Tài chính, Công Thương, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan có giải pháp phù hợp để xử lý những bất cập trong hoạt động thu phí sử dụng đường bộ (nếu có), bảo đảm nguyên tắc chủ phương tiện được quyền lựa chọn dịch vụ để thanh toán phí sử dụng đường bộ và thực hiện theo đúng các hợp đồng đã ký kết, không làm tăng mức phí đối với hoạt động thanh toán phí sử dụng đường bộ theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-11-2026.