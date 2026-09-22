Đâm chết người vì bị chửi 'ăn chực'

Án mạng đau lòng từ lời chửi bới, xúc phạm

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 11/4/2026, tại một phòng trọ ở tầng 2 thuộc tổ dân phố Bắc Phong, phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh). Giữa anh Nguyễn Văn Cường (SN 1984, trú tại phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa) và Ngô Ngọc Chung xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại.

Nguồn cơn xuất phát từ việc anh Cường lớn tiếng chửi Chung là "thằng ăn chực" do tranh chấp tiền góp ăn uống trong quá trình sinh hoạt chung trước đó.

Bị cáo Ngô Ngọc Chung tại phiên xét xử.

Khi mâu thuẫn lên đỉnh điểm, anh Cường đã dùng tay đánh vào người Chung 2 cái. Thấy vậy, Chung chủ động đi ra phía cửa để ra về nhưng anh Cường vẫn tiếp tục đuổi theo. Trong lúc bị truy đuổi, Chung phát hiện một chiếc kéo kim loại dưới sàn nhà nên đã nhặt lấy, quay người đâm 1 nhát chí mạng vào vùng ngực phải của anh Cường.

Cú đâm mạnh khiến nạn nhân trọng thương. Dù được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng anh Cường đã tử vong do mất máu cấp. Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, Ngô Ngọc Chung đã đến cơ quan công an đầu thú.

Cái giá phải trả cho sự thiếu kiềm chế

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Ngô Ngọc Chung là đặc biệt nguy hiểm, tước đoạt mạng sống của người khác. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân và chủ động ra đầu thú sau khi gây án.

Người bị hại cũng có một phần lỗi khi liên tục xúc phạm và hành hung bị cáo trước. Đại diện hợp pháp của bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt và bị cáo có mẹ đẻ là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến…

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Ngọc Chung mức án 9 năm tù về tội giết người. Bản án là bài học đắt giá cho việc thiếu kiềm chế trước những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, dẫn đến hậu quả đau lòng cho cả hai gia đình.