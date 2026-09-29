Cầm cố xe của bạn rồi trộm lại để trả

Ngày 29/9, TAND thành phố Quảng Ninh xét xử Đỗ Văn Bình (SN 1995, trú tại phường Quang Hanh) về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Đỗ Văn Bình tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Bình quen biết anh Nguyễn Trọng Hoàng, người làm dịch vụ cho thuê xe tự lái. Bình từng tìm khách thuê xe cho anh Hoàng và được hưởng hoa hồng.

Ngày 27/5/2025, Bình nói với anh Hoàng rằng có khách muốn thuê xe hai ngày. Tin lời bạn, anh Hoàng giao chiếc Ford Ranger biển số 14C-365.39 cho Bình mà không lập hợp đồng.

Vừa nhận xe, Bình mang đến cầm cố cho anh Nguyễn Văn Hà để vay 140 triệu đồng. Bình nói dối anh Hà chiếc xe do mình mua lại nhưng chưa làm thủ tục sang tên, giấy tờ đang ở ngân hàng.

Theo lời khai của Bình, anh Hà trừ trước 14 triệu đồng tiền lãi tháng đầu và giao cho Bình 126 triệu đồng. Bình đã dùng số tiền này vào việc cá nhân.

Hết thời hạn thuê, anh Hoàng nhiều lần đòi xe. Bình ban đầu nói khách chưa trả, đến cuối tháng 7/2025 mới thừa nhận đã mang xe đi cầm cố. Sau khi anh Hoàng trình báo công an, Bình viết cam kết sẽ chuộc xe trả lại nhưng không có tiền thực hiện.

Trong thời gian đó, anh Hà cho một người bạn mượn chiếc xe để đi lại. Biết xe thường đỗ tại bãi đất trống ở phường Cao Xanh, Bình đến mượn anh Hoàng chìa khóa dự phòng nhưng không nói rõ sẽ lấy xe ở đâu.

Khoảng 3 giờ ngày 7/9/2025, Bình dùng chìa khóa mở xe, lái về trả cho anh Hoàng. Sáng cùng ngày, người đang mượn xe phát hiện mất tài sản và trình báo cơ quan điều tra.

Chiếc Ford Ranger được định giá hơn 573 triệu đồng tại thời điểm Bình mang đi cầm cố và 560 triệu đồng tại thời điểm Bình lấy xe ở bãi đỗ. Cơ quan điều tra sau đó thu giữ, trả xe cho anh Hoàng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Bình 12 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 12 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 24 năm 6 tháng tù.