Lời khai về việc nhận tiền để làm sai của hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Theo cáo trạng, Trần Văn Trường là Giám định viên pháp y tâm thần và là Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương từ tháng 6/2023 đến nay. Quá trình công tác, Trần Văn Trường đã có hành vi nhận trực tiếp tổng số tiền 4,6 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Mai Anh và một số đối tượng khác để ra kết luận giám định tâm thần cho 27 trường hợp là các bị can, bị cáo, bị án không đúng thực trạng để các đối tượng được đi chữa bệnh bắt buộc. Số tiền nhận được, bị cáo đã chia một phần cho các thành viên khác trong Hội đồng giám định.

Ngoài ra, Trần Văn Trường còn có hành vi nhận tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng, bao gồm nhận tiền từ Nguyễn Thị Thu Hoài (Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương) để tuyển dụng một số cá nhân được vào làm việc tại Viện; nhận tiền từ bị can Mai Anh trong việc tạo điều kiện cho Mai Anh được ở phòng riêng cùng 2 con nhỏ và xin cho một số nhân viên của Viện được đi học, chuyển khoa.

VKS xác định tổng số tiền Trần Văn Trường nhận hối lộ là hơn 8 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo hưởng lợi 6,8 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Trần Văn Trường thừa nhận hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật.

Về mối quan hệ với bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh, bị cáo Trường nói chỉ là bác sĩ với bệnh nhân. “Có đi du lịch cùng nhau không? Chuyến đi Phú Quốc có Mai Anh không?”, chủ tọa chất vấn. Bị cáo Trường khẳng định chưa từng đi du lịch với Mai Anh, còn chuyến đi Phú Quốc là các gia đình nhân viên Viện góp tiền tổ chức đi, không có Mai Anh đi cùng.

Về việc được Mai Anh đưa tiền, bị cáo Trường thừa nhận như cáo trạng truy tố. Mục đích nhận tiền là để giúp giám định cho các bệnh nhân, trong đó có một lần Mai Anh nhờ cho nữ bị cáo này được ở phòng riêng. Theo bị cáo Trường, việc sắp xếp cho Mai Anh cùng 2 con nhỏ ở phòng riêng là đúng quy định, dù có không được đưa tiền thì vẫn phải làm.

Ngoài Mai Anh, cựu Viện trưởng cũng xác nhận nhận 100 triệu đồng từ cựu điều tra viên Lê Văn Thưởng để giúp cho một bị can được chữa bệnh; nhận 80 triệu đồng từ vợ của một bị án để người này được điều trị bắt buộc.

Tương tự, Ngô Văn Vinh (cựu Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương) cũng có hành vi nhận tiền để làm sai. Theo cáo trạng, bị cáo Vinh là bác sỹ có năng lực, kinh nghiệm. Bị cáo biết rõ 6 đối tượng không bị bệnh tâm thần dẫn đến mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tuy nhiên, do đã nhận 90 triệu của Trần Văn Trường, Vinh đã thống nhất với các thành viên trong Hội đồng giám định để kết luận cho các đối tượng giám định trên bị mất khả năng nhận thức điều khiển hành vi không đúng thực trạng bệnh.

Khi bị HĐXX thẩm vấn, bị cáo Ngô Văn Vinh khai đã nhiều lần nhận tiền từ Trần Văn Trường khi là cấp phó, tổng số 90 triệu đồng.

Bị cáo Vinh khai, tại thời điểm làm giám định, bị cáo chỉnh sửa, làm tăng các chỉ số khiến bệnh nhân được xác định mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Theo bị cáo Vinh, phần lớn bệnh nhân được đưa đến Viện đều có những biểu hiện liên quan đến thần kinh. Đối với những phạm nhân có biểu hiện về thần kinh, ở giai đoạn trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội, các triệu chứng thường nhẹ hơn. Sau khi phạm tội, biểu hiện về thần kinh có thể rõ ràng và xuất hiện với tần suất nhiều hơn.

Quá trình kiểm tra, giám định, bị cáo Vinh cùng một số cán bộ tại Viện đã cố ý ghi thêm, chỉnh sửa các triệu chứng lâm sàng không có thật như “ảo thanh đàm thoại”, “khí sắc trầm”, “bi quan, chán nản” vào hồ sơ bệnh án.

Từ những nội dung đã được chỉnh sửa này, Hội đồng giám định đưa ra kết luận một số người phạm tội “mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Theo lời khai của bị cáo Vinh, các bị cáo tự đánh giá với nhau, không bàn bạc, thống nhất từ trước. Đến phiên họp cuối cùng của Hội đồng, các giám định viên, thư ký sẽ đưa ra đề xuất. “Bị cáo và một số người khác sau đó đồng ý với những đề xuất này”, bị cáo Vinh khai./.