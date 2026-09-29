VKSND tối cao phê chuẩn khởi tố 28 bị can thuộc 4 bộ, ngành vì làm sai lệch kết quả quan trắc

Kiểm sát viên Vụ 4, VKSND tối cao kiểm sát việc thi hành các quyết định tố tụng đối với các bị can.

VKSND tối cao (Vụ 4) vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố 28 bị can để điều tra về tội “Giả mạo trong công tác” theo quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại 10 phòng thí nghiệm (lab) thuộc 4 bộ, ngành. Cụ thể:

- Viện Khoa học công nghệ năng lượng và Môi trường (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam);

- Viện Khoa học an toàn và Vệ sinh lao động (thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam);

- Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công thương);

- Trung tâm Kỹ thuật môi trường và an toàn hóa chất - Viện hóa học Công nghiệp Việt Nam thuộc Tập đoàn hoá chất Việt Nam.

Kiểm sát viên tham gia việc khám xét nơi làm việc của các bị can.

Các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc. Vụ việc này đã diễn ra trong thời gian dài.

Kiểm sát viên kiểm sát việc thi hành Lệnh khám xét nơi làm việc bị can

Kiểm sát viên kiểm sát việc thi hành Lệnh khám xét nơi làm việc bị can.

Hiện, VKSND tối cao (Vụ 4) đang phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và đơn vị chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.