Phê chuẩn khởi tố 2 bị can liên quan hơn 126 tấn chất thải xây dựng

Ngày 29/9, VKSND tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Hậu (SN 1995, trú tại thôn Khánh Xuân, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Quang Biển (SN 1969, trú tại khối Phai Duốc, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn; Giám đốc Công ty TNHH Biển Anh) cùng về tội “Gây ô nhiễm môi trường”, quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn tống đạt các văn bản tố tụng đối với bị can Hoàng Quang Biển. Ảnh: CQCA

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong tháng 8/2026, tại Công ty TNHH Biển Anh, trong quá trình phá dỡ tòa nhà Liên cơ số 01A, đường Nguyễn Thái Học, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn, một lượng lớn chất thải xây dựng gồm bê tông, gạch vụn, xi măng và các loại vật liệu xây dựng khác được vận chuyển đến một số địa điểm.

Trong số này, hơn 126 tấn chất thải xây dựng được vận chuyển, đổ tại khu vực tái chế của Công ty TNHH Biển Anh, thuộc khối Mai Pha, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn tống đạt các văn bản tố tụng đối với bị can Hoàng Minh Hậu. Ảnh: CQCA

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Minh Hậu và Hoàng Quang Biển để điều tra về hành vi có dấu hiệu phạm tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Sau khi VKSND tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh tố tụng nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã thi hành các quyết định và lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, VKSND tỉnh Lạng Sơn đang tích cực phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.