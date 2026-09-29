Dùng gạch ném vào đầu người đang xô xát đánh nhau trước cửa nhà, lĩnh 7 năm tù về tội Giết người

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 29-7-2023, tại khu vực trước cửa nhà Cấn Duy Bình, xuất phát từ mâu thuẫn, Hoàng Trung Đông và Dương Văn Hoàng xảy ra xô xát, sử dụng hung khí đánh nhau.

Thời điểm trên, qua tin nhắn và hệ thống camera an ninh, Bình biết Hoàng và Đông đang dùng hung khí đánh nhau trước cửa nhà mình nên điều khiển ô tô đến hiện trường can ngăn.

Bị cáo Cấn Duy Bình tại phiên tòa.

Thấy Đông vẫn tiếp tục dùng các đoạn sắt đánh Hoàng, Bình nhặt một nửa viên gạch đất nung ném về phía Đông nhưng không trúng. Bình tiếp tục nhặt thêm 2 nửa viên gạch để ném. Hai lần ném đầu không trúng Đông. Khi Đông lùi lại cách Bình khoảng 2,2 m, Bình cầm nửa viên gạch đất nung đặc, trọng lượng 900 gam ném trúng vùng chẩm bên phải đầu Đông, khiến Đông ngã xuống đất.

Sau đó, Đông đứng dậy và tiếp tục cầm dao. Khi Bình định rời khỏi hiện trường, Đông cầm dao đuổi theo nhưng không kịp. Đông quay trở lại khu vực trước cửa nhà Bình rồi tự điều khiển xe mô tô rời đi.

Khi đến Km 271+650 Quốc lộ 2, Đông tự gây tai nạn, ngã xuống miệng hố ga đang thi công trên vỉa hè và bị thương nặng. Đông được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Giang điều trị. Tuy nhiên không qua khỏi và tử vong sau đó.

Kết quả giám định xác định thương tích vùng chẩm bên phải đầu của Đông do Bình gây ra có tỷ lệ tổn thương cơ thể 10%.

Theo cáo trạng, mặc dù thương tích do Bình gây ra không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong, cơ quan truy tố xác định thương tích này đã ảnh hưởng đến khả năng nhận thức, điều khiển xe mô tô của Đông và là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc Đông tự gây tai nạn giao thông, tử vong sau đó.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; có trách nhiệm khắc phục hậu quả, bồi thường cho gia đình bị hại. Phía bị hại cũng có đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết của vụ án, áp dụng khoản 2 Điều 123 Bộ Luật Hình sự; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; Điều 38, Điều 57 Bộ Luật Hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Cấn Duy Bình 7 năm tù về tội “Giết người”. Ngoài ra, bị cáo nhận trách nhiệm bồi thường dân sự khác.