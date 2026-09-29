Nhóm đối tượng 'thác loạn' ma túy sau tiệc cưới

Tiệc cưới tàn, rủ nhau vào phòng karaoke "phê" ma túy

Theo cáo trạng, khoảng 14h 30’ ngày 08/3/2026, sau khi dự đám cưới, Lê Văn Phú, Nguyễn Khắc Huân cùng một số đối tượng khác đến quán Karaoke Đạt Sa tại xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh để hát.

Sau đó, Phú, Huân và nhóm này chuyển sang phòng VIP2. Tại đây, Phú tự chế bộ dụng cụ từ chai nhựa và sử dụng 03 viên ma túy Hồng phiến đã mua trước đó. Sau đó, Phú, Huân... lần lượt sử dụng số ma túy này.

Ngày 29/9, TAND khu vực 5 - Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm bị cáo về các tội danh liên quan đến ma túy.

Sử dụng xong, nhóm quay lại phòng VIP1 hát cùng Phạm Văn Thoại và Phạm Văn Hùng. Đến 15h 32’ cùng ngày, Huân nhắn tin qua Messenger hỏi mua 1 triệu đồng ma túy hồng phiến của Hồ Ngọc Sơn. Huân mượn Hùng 500.000 đồng rồi chuyển khoản đủ tiền cho Sơn qua mã QR.

Sơn thuê Nguyễn Ngọc Tuấn vận chuyển gói ma túy chứa 08 viên hồng phiến (khối lượng 0,8 gam Methamphetamine) đến giao cho Huân tại quán karaoke. Sau khi nhận ma túy, Huân, Thoại, Hùng và Phú tiếp tục luân phiên sang phòng VIP2 sử dụng.

“Cuộc vui” dịch chuyển vào khách sạn

Đến 20 giờ cùng ngày, nhóm đối tượng trên lên phòng 206 khách sạn Vũ Quang để uống bia và nghỉ ngơi.

Đến 22 giờ 42 phút, lực lượng công an kiểm tra hành chính, bắt quả tang trong túi quần của Huân có 04 viên ma túy hồng phiến (khối lượng 0,4 gam).

Từ ngày 09/3 đến ngày 20/3/2026, các đối tượng Huân, Phú, Thoại, Tuấn và Sơn lần lượt đến cơ quan công an đầu thú.

Phán quyết nghiêm minh từ Hội đồng xét xử

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội. Trực tiếp xâm phạm đến chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về các chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, cần phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo mức án cụ thể như sau: Bị cáo Nguyễn Khắc Huân 9 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và 3 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành là 12 năm 6 tháng tù;

Bị cáo Lê Văn Phú 9 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”;

Bị cáo Phạm Văn Thoại 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tổng hợp với hình phạt 7 năm 6 tháng tù của bản án số 99/2026/HSST ngày 11/8/2026, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 15 năm 6 tháng tù;

Bị cáo Hồ Ngọc Sơn 4 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn 3 năm 6 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối với các đối tượng liên quan khác trong vụ án, cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.