Công an xã đưa 2 bé gái trở về an toàn sau 3 tháng tự ý rời nhà

Ngày 29/9, Công an xã Yên Na, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp, hỗ trợ đưa hai cháu gái về nhà với gia đình sau 3 tháng tự ý rời nhà không có thông tin.

Trước đó, ngày 24/9, Công an xã Yên Na tiếp nhận thông tin từ gia đình về việc hai cháu L.T.K.H. (SN 2012) và C.T.T. (SN 2011), cùng trú tại xã Yên Na tự ý rời khỏi nhà từ tháng 6/2026 đến nay chưa về. Do lo lắng cho sự an toàn của các cháu, gia đình đã cung cấp thông tin liên quan để cơ quan Công an phối hợp tìm kiếm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Yên Na triển khai xác minh, đồng thời phối hợp, trao đổi thông tin với Công an các xã, địa phương liên quan. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định được địa điểm hai cháu đang ở tại tỉnh Phú Thọ.

Đến ngày 26/9/2026, Công an xã Yên Na liên hệ với H. và T. cùng phối hợp gia đình đưa 2 thiếu niên này trở về địa phương an toàn.