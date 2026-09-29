BĐBP Vĩnh Long liên tiếp phát hiện nhiều vụ vi phạm trên biển

Khoảng 0 giờ 10 phút ngày 28/9, Hải đội Biên phòng 1 phối hợp Đồn Biên phòng Hàm Luông thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Vĩnh Long tổ chức tuần tra, kiểm soát trên vùng biển ven bờ của tỉnh. Tại tọa độ 10°01,42’N - 106°53,34’E, lực lượng tuần tra phát hiện hai tàu cá mang số hiệu KG-90864-TS và KG-93110-TS đang khai thác thủy sản bằng nghề lưới kéo (giã cào đôi).

Qua kiểm tra, tàu KG-90864-TS có chiều dài lớn nhất 19,95 m, do ông N.T.Đ (SN 1985, ngụ ấp Ranh Hạt, xã Bình Giang, tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng. Tàu KG-93110-TS có chiều dài lớn nhất 17,90 m, do ông C.T.H (SN 1963, ngụ ấp Ba Hòn, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) làm chủ và thuyền trưởng.

Lực lượng chức năng xác định cả hai tàu có hành vi khai thác thủy sản sai vùng khai thác khi sử dụng nghề lưới kéo hoạt động tại khu vực vùng ven bờ biển tỉnh Vĩnh Long.

Hải đội Biên phòng 1 đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tham mưu Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh xử lý vụ việc theo quy định.

Lực lượng chức năng làm việc với thuyền trưởng. Ảnh: Trần Giỏi

Cùng ngày 28/9, tại khu vực rạch Khâu Băng, thuộc thủy phận ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long, tổ tuần tra, kiểm soát Đồn Biên phòng Cổ Chiên tiến hành kiểm tra tàu cá BT-01064-TS. Phương tiện do ông T.V.H (SN 1988, ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long) làm chủ và là thuyền trưởng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu có khoảng 1.300 lít chất lỏng màu nâu nhạt. Theo trình bày của ông H số chất lỏng trên là dầu diesel. Tuy nhiên, ông H. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa này. Đồn Biên phòng Cổ Chiên đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 27/9, tại khu vực cửa sông Hàm Luông, Đồn Biên phòng Hàm Luông cũng phát hiện hai tàu cá mang số hiệu TV-2139-TS và TV-20300-TS do ông N.V.N (SN 1995, ngụ xã Long Hữu, tỉnh Vĩnh Long) làm chủ, đang hoạt động khai thác thủy sản sai nghề so với nghề đăng ký trong giấy phép khai thác thủy sản. Đồn Biên phòng Hàm Luông đã lập biên bản, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.