Khởi tố nhóm đối tượng dùng đá cuội giả làm 'thiên thạch' để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lê Hoàng Giang (SN 1974) giữ vai trò cầm đầu, cùng Nguyễn Việt Thanh (SN 1978), Nguyễn Thanh Dũng (SN 1980, cùng ngụ TP Cần Thơ), Ka Dẻh (SN 1992, ngụ tỉnh Lâm Đồng) và Xa Thị Mỹ Tiên (SN 1977, ngụ tỉnh An Giang) phân vai làm chủ hàng, nhà đầu tư, doanh nhân.

Nhóm này giới thiệu đá cuội là “thiên thạch” có giá trị lớn nhằm tạo lòng tin, dẫn dụ nhiều người tham gia giao dịch rồi chiếm đoạt tiền. Số tiền chiếm đoạt đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng nêu trên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Công an TP HCM khuyến cáo người dân thận trọng trước lời mời mua bán, đầu tư vào những vật được giới thiệu có giá trị đặc biệt cao nhưng không có căn cứ kiểm chứng. Ai đã giao tiền hoặc có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ điều tra.