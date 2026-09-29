Kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội

Phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với bị can là người chưa thành niên. Ảnh: VKS

Thực hiện Luật Tư pháp người chưa thành niên, tính đến nay VKSND khu vực 11 đã kiểm sát việc áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với 11 người chưa thành niên phạm tội, trong đó 10 trường hợp được xem xét quyết định tại Cơ quan điều tra và 1 trường hợp tại Tòa án, bảo đảm việc xử lý người chưa thành niên đúng pháp luật, đúng điều kiện, độ tuổi, đặc điểm tâm lý, hoàn cảnh và khả năng nhận thức.

Theo hồ sơ vụ án, các bị can cùng nhiều đối tượng khác tụ tập đông người, mang theo hung khí nguy hiểm, di chuyển thành đoàn qua khu vực công cộng nhằm giải quyết mâu thuẫn, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương. Các bị can bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình giải quyết vụ án, các bị can được giải thích đầy đủ quyền, nghĩa vụ và quy định về xử lý chuyển hướng; thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi và tự nguyện đề nghị được áp dụng biện pháp chuyển hướng. Trên cơ sở hồ sơ, chứng cứ và ý kiến của những người tham gia phiên họp, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã đối với Huỳnh Thiện N trong thời hạn 18 tháng; Phạm Chí K và Nguyễn Trương Bảo P trong thời hạn 12 tháng.

VKSND khu vực 11, tỉnh Đắk Lắk xác định, việc kiểm sát áp dụng xử lý chuyển hướng là nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm minh. Ảnh: VKS

Cùng ngày, VKSND khu vực 11 tham gia phiên họp tại Tòa án xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với Nguyễn Vũ Minh C bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

C phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nơi cư trú ổn định, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường thiệt hại và có đơn đề nghị áp dụng xử lý chuyển hướng. Sau khi xem xét toàn diện các điều kiện theo quy định pháp luật, TAND khu vực 11 quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại phường đối với C trong thời hạn 15 tháng.

Điểm đáng chú ý trong các trường hợp trên là việc xử lý không chỉ dừng ở việc xác định hành vi vi phạm mà đặt người chưa thành niên trong mối quan hệ tổng thể giữa hành vi, độ tuổi, nhân thân, hoàn cảnh gia đình, khả năng nhận thức và khả năng sửa chữa sai lầm.

Đây cũng là nội dung VKSND khu vực 11 tập trung kiểm sát, nhằm bảo đảm mọi trường hợp áp dụng xử lý chuyển hướng đều đúng đối tượng, đúng điều kiện, trình tự, thủ tục theo Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Việc áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên thể hiện chính sách tư pháp đặc thù, nhân văn, lấy giáo dục, phục hồi và phòng ngừa tái phạm làm trọng tâm, đồng thời vẫn bảo đảm người vi phạm phải nhận thức và chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Thay vì chỉ tập trung vào hình phạt, xử lý chuyển hướng tạo điều kiện để người chưa thành niên sửa chữa sai lầm trong môi trường gia đình và cộng đồng, tiếp tục học tập, rèn luyện, hình thành ý thức tôn trọng pháp luật và từng bước tái hòa nhập xã hội.

Để chính sách này được thực hiện thực chất, gia đình, nhà trường và cộng đồng có vai trò đặc biệt quan trọng trong quản lý, giáo dục, hỗ trợ người chưa thành niên chấp hành các nghĩa vụ, khắc phục hậu quả và thay đổi hành vi.

Từ thực tiễn kiểm sát, VKSND khu vực 11 tiếp tục xác định việc kiểm sát áp dụng xử lý chuyển hướng là nhiệm vụ quan trọng, vừa bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm minh, vừa bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên; đồng thời kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên tại Cơ quan điều tra và Toà án.