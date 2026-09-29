Vỡ òa hạnh phúc khi nhận lại gần 1,77 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm

Ngày 29/9, Công an Công an phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ, giúp đỡ một công dân ở tỉnh Bắc Ninh nhận lại gần 1,77 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, Công an phường Hồng Quang tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Vân Anh (sinh năm 1983, trú tại phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về việc chuyển nhầm gần 1,77 tỷ đồng vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Hiền, trú tại Tổ dân phố An Lá, phường Hồng Quang.

Công an phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình hỗ trợ, giúp đỡ công dân nhận lại gần 1,77 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hồng Quang đã khẩn trương xác minh, liên hệ và làm việc với chị Nguyễn Thị Hiền.

Qua xác minh, chị Hiền xác nhận có nhận được số tiền trên, nghi ngờ là do người khác chuyển khoản nhầm nên cũng tìm cách trả lại, sau đó dưới sự hỗ trợ, hướng dẫn của Công an phường, chị Nguyễn Thị Hiền đã thực hiện thủ tục tại ngân hàng, chuyển trả toàn bộ số tiền gần 1,77 tỷ đồng cho chị Nguyễn Thị Vân Anh.

Nhận lại số tiền, chị Nguyễn Thị Vân Anh vô cùng xúc động, bày tỏ cảm ơn Công an phường Hồng Quang đã kịp thời tiếp nhận, xác minh, hỗ trợ giải quyết vụ việc và cảm ơn chị Nguyễn Thị Hiền đã tự nguyện hoàn trả số tiền chuyển nhầm.