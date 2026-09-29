Mời làm việc 2 thanh niên đốt pháo hoa trên làn đường xe máy Quốc lộ 1

Công an xã Tân Hương làm việc với 1 trong 2 thanh niên.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, khoảng 23 giờ, ngày 27-9, Công an xã Tân Hương phát hiện clip ghi lại cảnh một thanh niên đốt pháo hoa trên làn đường xe mô tô hai bánh của tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua ấp Tân Thạnh.

Khẩn trương xác minh, Công an xã Tân Hương xác định sự việc xảy ra trước một quán mì cay trên Quốc lộ 1, thuộc địa bàn ấp Tân Thạnh. Lực lượng Công an đã mời làm việc 2 thanh niên gồm Lê M. T. T. (SN 1995) chủ quán mì cay và Nguyễn V. H. P. (SN 1996, ngụ phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp) nhân viên của quán.

Công an xã Tân Hương làm việc với 1 trong 2 thanh niên.

Tại cơ quan Công an, T. khai nhận nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày khai trương quán, đã yêu cầu nhân viên đem pháo hoa ra phía trước quán để đốt. Thực hiện yêu cầu này, P. đã đặt 4 dàn pháo hoa trên làn đường xe mô tô hai bánh, bên phải đường theo hướng Trung Lương đi tỉnh Tây Ninh rồi châm lửa đốt.

Công an xã Tân Hương đã tạm giữ 4 dàn pháo hoa loại 25 ống đã qua sử dụng, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.