Mời làm việc 2 thanh niên đốt pháo hoa trên làn đường xe máy Quốc lộ 1
Ngày 29-9, Công an xã Tân Hương cho biết đơn vị đã mời làm việc 2 thanh niên mang 4 dàn pháo hoa ra đốt trên làn đường dành cho xe mô tô Quốc lộ 1, đoạn qua ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp. Nhiều người dân đã quay video clip hành vi này đăng tải lên mạng xã hội.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, khoảng 23 giờ, ngày 27-9, Công an xã Tân Hương phát hiện clip ghi lại cảnh một thanh niên đốt pháo hoa trên làn đường xe mô tô hai bánh của tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua ấp Tân Thạnh.
Khẩn trương xác minh, Công an xã Tân Hương xác định sự việc xảy ra trước một quán mì cay trên Quốc lộ 1, thuộc địa bàn ấp Tân Thạnh. Lực lượng Công an đã mời làm việc 2 thanh niên gồm Lê M. T. T. (SN 1995) chủ quán mì cay và Nguyễn V. H. P. (SN 1996, ngụ phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp) nhân viên của quán.
Tại cơ quan Công an, T. khai nhận nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày khai trương quán, đã yêu cầu nhân viên đem pháo hoa ra phía trước quán để đốt. Thực hiện yêu cầu này, P. đã đặt 4 dàn pháo hoa trên làn đường xe mô tô hai bánh, bên phải đường theo hướng Trung Lương đi tỉnh Tây Ninh rồi châm lửa đốt.
Công an xã Tân Hương đã tạm giữ 4 dàn pháo hoa loại 25 ống đã qua sử dụng, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/moi-lam-viec-2-thanh-nien-dot-phao-hoa-tren-lan-duong-xe-may-quoc-lo-1-a245756.html