Ngày mai xét xử vụ dùng tài liệu giả liên quan hơn 4,3ha đất công ở Vũng Tàu

Thửa đất công được giao dịch với giá 12,5 tỷ đồng

Theo thông báo số 14665/2026/TB-TA ngày 18/9/2026, TAND TP.HCM ấn định mở lại phiên tòa lúc 8 giờ ngày 30/9, tại phòng xử B201, trụ sở Tòa án cơ sở 1, số 216 đường Trường Chinh, phường Bà Rịa, TP.HCM. Vụ án hình sự sơ thẩm được tòa thụ lý ngày 10/3/2026. Ba bị cáo được đưa ra xét xử gồm Nguyễn Kim Hoàn, Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Kim Ngọc.

Theo cáo trạng số 76/CT-VKSBRVT-P2 ngày 13/6/2025, thửa đất rộng 5.756,2m² tại khu vực đường Nguyễn Cư Trinh giao với đường Nguyễn Biểu, Vũng Tàu, là đất công do Nhà nước quản lý. Cơ quan truy tố cho rằng Nguyễn Văn Thanh đã làm giả các giấy tờ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất, sau đó đưa cho Nguyễn Kim Hoàn để thực hiện giao dịch. Cáo trạng xác định ban đầu Hoàn chưa biết một số giấy tờ là giả, nhưng sau khi nhận tài liệu chuyển nhượng có dấu xác nhận sẵn mà phần chữ ký bên mua còn để trống, Hoàn đã biết tài liệu này là giả và ký thay tên người mua. VKS cáo buộc Thanh chiếm đoạt của Hoàn 100 triệu đồng trong giao dịch thửa đất này.

Cáo trạng tiếp tục xác định Hoàn sử dụng các giấy tờ nói trên để bán thửa đất cho bà Võ Thị Hồng Anh với giá 12,5 tỷ đồng. Sau khi giao dịch, bà Hồng Anh giao hồ sơ cho Hoàn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng đến năm 2019 được thông báo thửa đất thuộc danh mục đất công và không thể làm giấy chứng nhận. Trong phần yêu cầu dân sự của vụ án, bà Hồng Anh đề nghị Hoàn hoàn trả 12,5 tỷ đồng cùng tiền lãi phát sinh theo quy định.

Các bị cáo trong phiên toà hoãn trước đó. Ảnh: Tiến Dũng.

Về phía mình, Hoàn không thừa nhận các giấy tờ ký với bà Hồng Anh là giao dịch mua bán thửa đất như cáo buộc. Bị cáo khai đã giao hồ sơ và ký giấy tờ để bà Hồng Anh thay mặt xử lý các thủ tục pháp lý liên quan đến đất. Đây là một trong những nội dung cần được Hội đồng xét xử làm rõ tại phiên tòa.

Hai thửa đất khác được lập hồ sơ đứng tên người thân

Ngoài thửa đất 5.756,2m², cáo trạng cho rằng Thanh và Hoàn còn làm giả, sử dụng tài liệu để hợp thức hóa hai thửa đất công liền kề, tổng diện tích 37.500m² tại khu vực đường 3/2, Vũng Tàu, dưới tên Nguyễn Kim Ngọc, anh trai của Hoàn. Các tài liệu này được sử dụng trong quá trình đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, yêu cầu bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và khởi kiện vụ án hành chính. Tổng diện tích ba thửa đất được nêu trong cáo trạng là 43.256,2m², tương đương hơn 4,3ha.

Theo VKS, ban đầu Ngọc không biết việc Thanh và Hoàn bàn bạc làm giả các tài liệu liên quan hai thửa đất đứng tên mình. Tuy nhiên, cơ quan truy tố xác định về sau Ngọc biết hai tài liệu là giả nhưng vẫn sử dụng trong hồ sơ khởi kiện hành chính để yêu cầu hủy các quyết định của UBND thành phố Vũng Tàu trước đây, đồng thời đòi quyền lợi bồi thường và tái định cư. Cáo trạng truy tố Ngọc về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Nguyễn Kim Hoàn và Nguyễn Văn Thanh cùng bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, với các khoản, điểm áp dụng khác nhau đối với từng bị cáo.

Cụ thể, Hoàn bị truy tố theo điểm a khoản 4 Điều 174 và điểm b khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự; Thanh bị truy tố theo điểm c khoản 2 Điều 174 và điểm a khoản 3 Điều 341. Các yêu cầu dân sự, tính xác thực và quá trình sử dụng từng tài liệu sẽ được xem xét trong quá trình xét xử.

Cáo trạng cũng nhắc đến một vụ án khác liên quan 13 thửa đất công và số tiền 176,35 tỷ đồng, được phát hiện trong quá trình mở rộng điều tra. Đó là vụ án đã được truy tố bằng cáo trạng khác, không phải quy mô tài sản hay số tiền đang được đề cập trong phiên tòa xét xử ba bị cáo theo thông báo mở lại ngày 30/9.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin diễn biến và kết quả phiên tòa.