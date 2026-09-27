Đắk Lắk rà soát 396 dự án chậm tiến độ

Ngày 25/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Đắk Lắk và Ban Chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm, các ban chỉ đạo đã duy trì nền nếp hoạt động, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn thành viên, điều chỉnh quy chế, chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp tình hình.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk - chủ trì hội nghị.

Công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được triển khai cơ bản đáp ứng yêu cầu. Các cơ quan tố tụng đã điều tra, xử lý 4 vụ/105 bị can, khởi tố 25 vụ/75 bị cáo, đưa ra xét xử 20 vụ, tỷ lệ thu hồi tài sản đạt 50,5%. Các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi có chuyển biến tích cực.

Công tác rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, vướng mắc đạt nhiều kết quả, đã rà soát 396 dự án, xử lý hơn 65% số dự án tồn đọng, vượt tiến độ đề ra. Đối với nhà, đất dôi dư, 823 cơ sở đã có phương án xử lý theo quy định.

Đắk Lắk chỉ đạo xử lý, tháo gỡ vướng mắc các dự án tồn đọng.

Công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện có chuyển biến, từ 12 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi còn 4 vụ, tình hình cơ bản ổn định, không phát sinh phức tạp lớn về an ninh, trật tự.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk - yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm các kết luận thanh tra, kiểm toán còn tồn đọng, không để sai phạm kéo dài, chủ động giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu tập trung xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tài sản dôi dư và các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, phấn đấu hoàn thành điều tra, truy tố, xét xử trong năm 2026, gắn với thu hồi tài sản, khắc phục thiệt hại.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu gắn thanh tra, kiểm tra với trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tăng cường kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là hành vi nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp.