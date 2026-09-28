Hỗ trợ người bị lạc trong rừng về nhà an toàn
Nhận được thông tin về trường hợp một người dân quê tỉnh Quảng Trị bị lạc trong rừng thuộc địa bàn xã Đông Giang (TP Đà Nẵng), Công an xã Đông Giang nhanh chóng phối hợp với lực lượng An ninh cơ sở hỗ trợ ổn định tinh thần và hướng dẫn người dân các bước cần thiết để liên hệ với gia đình.
Công an xã Đông Giang đã tiến hành xác minh nhân thân, quê quán và thông tin liên hệ của người dân, đồng thời chủ động thông báo tình hình của người đi lạc cho gia đình nắm rõ, an tâm khi được lực lượng Công an hỗ trợ. Ngày 27-9, Công an xã Đông Giang cho biết, đã hỗ trợ phương tiện để đưa người dân đến nơi thuận lợi để tiếp tục hành trình trở về quê an toàn, đoàn tụ với gia đình.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ho-tro-nguoi-bi-lac-trong-rung-ve-nha-an-toan-post358576.html