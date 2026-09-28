Hỗ trợ người bị lạc trong rừng về nhà an toàn

Người đi lạc (đứng bên phải) được Công an xã Đông Giang hỗ trợ về nhà an toàn.

Công an xã Đông Giang đã tiến hành xác minh nhân thân, quê quán và thông tin liên hệ của người dân, đồng thời chủ động thông báo tình hình của người đi lạc cho gia đình nắm rõ, an tâm khi được lực lượng Công an hỗ trợ. Ngày 27-9, Công an xã Đông Giang cho biết, đã hỗ trợ phương tiện để đưa người dân đến nơi thuận lợi để tiếp tục hành trình trở về quê an toàn, đoàn tụ với gia đình.