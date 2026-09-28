Bắt tạm giam đối tượng cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng

Thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hải Đăng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng CSHS phát hiện một số đối tượng ngoại tỉnh có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng tại nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố. Nhận thấy hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo các tổ trinh sát tập trung rà soát, xác minh, làm rõ các đối tượng nghi vấn.

Qua quá trình điều tra, Nguyễn Hải Đăng nổi lên với nhiều dấu hiệu bất thường. Xác minh nhân thân cho thấy, năm 2022, Đăng từng bị TAND quận Ngũ Hành Sơn (cũ) TP Đà Nẵng tuyên phạt 18 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Sau khi chấp hành xong án phạt vào cuối năm 2022, đối tượng trở về Hà Nội sinh sống.

Đến tháng 9- 2025, Đăng quay lại Đà Nẵng, cư trú tại tổ dân phố Quảng Hậu, phường Điện Bàn Đông nhưng không thực hiện đăng ký lưu trú. Việc một đối tượng có tiền án về cho vay lãi nặng xuất hiện trở lại trên địa bàn cùng những biểu hiện nghi vấn trong hoạt động tài chính đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của lực lượng CSHS. Các trinh sát kiên trì bám sát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từng bước thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ phương thức hoạt động của đối tượng.

Kết quả điều tra xác định, để tìm kiếm khách vay tiền, Đăng thuê người chạy quảng cáo trên mạng xã hội với các nội dung như: “Giải pháp tài chính khu vực Đà Nẵng”, “Tài chính linh hoạt 24/7”, “Hỗ trợ tài chính linh hoạt 24/7”, “Tài chính Đà Nẵng”... Khi có người liên hệ, Đăng trực tiếp tư vấn, thỏa thuận khoản vay với số tiền từ 5 triệu đồng đến 200 triệu đồng, chỉ cho người đang sinh sống tại khu vực Đà Nẵng vay.

Tuy nhiên, phía sau những lời quảng cáo hấp dẫn là mức lãi suất “cắt cổ”. Mỗi khoản vay có thời hạn góp trong 26 ngày với mức lãi 30%/26 ngày, tương đương hơn 450%/năm. Ngoài ra, đối tượng còn thu trước 2 ngày tiền góp và thu thêm từ 5% đến 10% phí dịch vụ tùy từng trường hợp.

Để kiểm soát người vay, Đăng trực tiếp giao tiền tại nhà, nơi làm việc hoặc địa điểm kinh doanh, đồng thời yêu cầu quay video quá trình giao nhận tiền. Đối với người kinh doanh, đối tượng còn yêu cầu cung cấp video cửa hàng và giấy đăng ký kinh doanh. Hằng ngày, Đăng đi xe máy đến gặp người vay để thu tiền hoặc yêu cầu chuyển khoản.

Đáng chú ý, khi người vay chậm trả hoặc không trả đúng hạn, Đăng thường xuyên gọi điện gây sức ép, đe dọa, đăng tải hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội hoặc trực tiếp tìm đến nơi ở, nơi kinh doanh để buộc trả nợ.

Ngày 22- 9, sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Phòng CSHS tiến hành bắt giữ Nguyễn Hải Đăng để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu đối tượng quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước hệ thống chứng cứ chặt chẽ do cơ quan điều tra thu thập, Đăng đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi cho vay lãi nặng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9-2025 đến nay, Nguyễn Hải Đăng đã cho hơn 50 người trên địa bàn TP Đà Nẵng vay với hơn 300 lượt vay, tổng số tiền giải ngân hơn 1 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.