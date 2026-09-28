Kịp thời bắt đối tượng truy nã về tội cướp tài sản

Tháng 6/2017, Vũ Duy Khánh (SN1987; HKTT: số 1 ngõ 706 Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, nay là phường Hồng Hà, TP Hà Nội) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (cũ) khởi tố bị can về tội Cướp tài sản quy định tại Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Đối tượng Vũ Duy Khánh

Sau khi xác định Khánh bỏ trốn khỏi nơi cư trú, ngày 23/11/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã ban hành Quyết định truy nã đối với đối tượng.

Qua công tác nắm tình hình, ngày 25/9/2026, Công an xã Chương Dương đã kịp thời phát hiện, bắt giữ Vũ Duy Khánh lẩn trốn trên địa bàn.

Sau khi hoàn tất thủ tục, đơn vị đã bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội để xử lý theo quy định của pháp luật.