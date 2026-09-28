Khởi tố đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Được biết, Dương là đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi ra tù, đối tượng vẫn “ngựa quen đường cũ” và đi nhiều nơi để tìm tài sản sơ hở trộm cắp.

Đối tượng Dương đã bị khởi tố, tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: Tiến Dũng

Rạng sáng 22-9, Dương điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, dùng khẩu trang che biển kiểm soát nhằm qua mắt camera an ninh để tiếp cận nhà bà N.T.H. (thôn 1, xã Mang Yang) để trộm cắp.

Khoảng 0 giờ 20 phút, lợi dụng lúc gia đình bà H. ngủ say, đối tượng đeo khẩu trang và đột nhập vào trong nhà trộm 1 chiếc điện thoại iPhone trị giá khoảng 15 triệu đồng. Sau khi gây án, đối tượng đã điều khiển xe máy tẩu thoát về hướng Pleiku.

Nhận được tin báo của bà H, Công an xã Mang Yang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) và Công an phường Pleiku khẩn trương truy xét, khoanh vùng và theo vết đối tượng.

Đến chiều 23-9, lực lượng Công an đã bắt giữ Dương cùng xe máy gây án và chiếc điện thoại mà đối tượng đã trộm cắp được để làm thủ tục trả lại cho bà H.