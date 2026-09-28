'Cánh tay đắc lực' giúp Shark Thủy lừa gần 8.460 tỷ đồng của hơn 10 nghìn nhà đầu tư

Như VietNamNet đã thông tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame, Công ty CP Thương mại dịch vụ Nhất Trần” đến VKSND tối cao đề nghị truy tố 29 bị can.

Các bị can này bị đề nghị truy tố về 3 nhóm tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nhận hối lộ và Đưa hối lộ.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Egroup, Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame) bị xác định là chủ mưu, cầm đầu.

“Cánh tay phải đắc lực” cho Nguyễn Ngọc Thủy phải kể đến Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, kế toán trưởng Công ty Egame). Theo kết luận điều tra bổ sung, từ năm 2014, để có tiền trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup, Shark Thủy đã chỉ đạo bị can Nguyễn Mạnh Phú và Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng.

Việc này giúp Công ty Egroup tạo doanh thu khống (khoảng 70% doanh thu hàng năm) để xây dựng hình ảnh Công ty Egroup hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, hiệu quả, lợi nhuận cao. Hình ảnh này giúp Công ty Egroup thu hút được tiền đầu tư của nhiều nhà đầu tư.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy

Huấn luyện nhân viên thực hiện màn lừa hoàn hảo

Một kẻ hỗ trợ đắc lực khác cho Shark Thủy được nhắc đến trong kết luận điều tra bổ sung phải kể đến bị can Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Công ty Egroup).

Ông Hiển là người phụ trách bộ phận kinh doanh xây dựng kế hoạch huy động vốn; Lập chương trình quảng cáo, tiếp thị về các dự án trường học, hiệu quả kinh doanh, bảng biểu tính % lợi nhuận khi đầu tư; Tổ chức tập huấn cho bộ phận kinh doanh chào mời, lôi kéo người dân trực tiếp đến Công ty Egroup, Công ty Egame tham quan thực tế, tìm hiểu mô hình hoạt động, kêu gọi ký hợp đồng mua cổ phần của Công ty Egroup.

Sau khi thuyết phục được các nhà đầu tư, ông Nguyễn Ngọc Thủy ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bản thanh lý, thỏa thuận hợp tác chiến lược theo mẫu, với nội dung chính như sau:

Nguyễn Ngọc Thủy chuyển nhượng cho nhà đầu tư cổ phần Công ty Egroup với giá 38.000 đồng/cổ phần, cam kết mua lại sau 1 năm với giá 42.000 đồng/cổ phần. Nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho Shark Thủy.

Thời điểm đó, nhân viên kinh doanh Công ty Egroup giới thiệu khách hàng mua cổ phần được hưởng hoa hồng 5% số tiền đầu tư mua cổ phần (gồm 2% bằng cổ phần Công ty Egroup và 3% bằng tiền mặt nhưng được khuyến khích quy đổi thành cổ phần).

Theo chỉ đạo của ông Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển, nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh đưa các thông tin gian dối về các hoạt động đầu tư, phương án kinh doanh với lợi nhuận cao để người dân tin tưởng mua cổ phần khống của Công ty Egroup, rồi sau đó bị lừa đảo chiếm đoạt hết tiền.

Kết quả điều tra bổ sung xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy đã cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư.

Hồi tháng 8, VKSND tối cao trả hồ sơ vụ án, yêu cầu cơ quan công an điều tra bổ sung, xác minh làm rõ địa chỉ của các nhân viên kinh doanh được thể hiện từ số thứ tự 291-341 trong danh sách 341 nhân viên kinh doanh do CQĐT đã tổng hợp, dùng làm căn cứ để tòa án triệu tập đương sự tham gia tố tụng tại phiên tòa.

Kết quả tra bổ sung cho thấy, những nhân viên trên làm việc thời vụ, không ký hợp đồng lao động, không có trong hồ sơ nhân sự lưu tại Công ty Egame. Vì vậy, không có căn cứ xác định địa chỉ, thông tin liên quan của các nhân viên kinh doanh này.