Nghị định mới: Đăng, phát thông tin sai sự thật có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

Nghị định quy định về hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, đối tượng bị xử phạt cũng như thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này.

Theo Nghị định, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 2 năm. Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm là 500 triệu đồng đối với tổ chức và 250 triệu đồng đối với cá nhân.

Cản trở hoạt động báo chí có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

Nghị định quy định phạt từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên; từ 30-50 triệu đồng đối với hành vi thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí.

Mức phạt từ 50-70 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp hoặc hủy hoại, cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hành vi có lời nói, hành động đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo, phóng viên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 70-100 triệu đồng.

Đăng, phát thông tin sai sự thật có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

Đối với vi phạm về đăng, phát nội dung thông tin trên báo chí, Nghị định quy định mức phạt từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi không nêu rõ xuất xứ nguồn tin trong trường hợp pháp luật yêu cầu.

Hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng; minh họa, đặt tiêu đề tin, bài không phù hợp với nội dung khiến người đọc hiểu sai; hoặc đăng, phát ý kiến phản hồi không đầy đủ, không đúng thời điểm theo quy định có thể bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Mức phạt từ 20-40 triệu đồng áp dụng đối với nhiều hành vi như đăng, phát tin, bài, ảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục; cổ xúy hủ tục, mê tín, dị đoan; đăng, phát thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em; tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân khi không được đồng ý; xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín của cá nhân.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 367 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí. Ảnh: VGP.

Cùng mức phạt này, Nghị định còn quy định xử phạt hành vi làm lộ danh tính người tố cáo trong những trường hợp luật định.

Hành vi miêu tả tỉ mỉ hành vi tội ác; quy kết tội danh khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; đăng, phát thông tin về những chuyện thần bí gây hoang mang trong xã hội; hoặc giới thiệu, quảng bá, đặt đường dẫn đến trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm pháp luật có thể bị phạt từ 40-60 triệu đồng.

Mức phạt từ 60-80 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi đăng, phát thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng; hoặc một số hành vi làm lộ danh tính người tố cáo gây hậu quả theo quy định.

Đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng hoặc tin, bài, ảnh kích động bạo lực nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 80-100 triệu đồng.

Nghị định quy định phạt từ 100-200 triệu đồng đối với hành vi đăng, phát, giới thiệu, quảng bá tác phẩm, tài liệu hoặc nội dung thông tin trong tác phẩm, tài liệu đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, gỡ bỏ, tiêu hủy hoặc nội dung thông tin mà cơ quan báo chí đã có cải chính, trừ trường hợp thuộc quy định khác của Nghị định.

Có thể phạt đến 400 triệu đồng với thông tin xuyên tạc, bịa đặt

Mức phạt từ 300-400 triệu đồng được quy định đối với một số hành vi, trong đó có đăng, phát thông tin không phù hợp với lợi ích của đất nước và nhân dân; thông tin xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân; thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế, uy tín, hình ảnh Việt Nam hoặc gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế của Việt Nam và các nước, đối tác.

Mức phạt cao nhất, từ 400-500 triệu đồng, áp dụng đối với một số hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, trong đó có đăng, phát thông tin gây ảnh hưởng đến độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam; đăng, phát nội dung gây chia rẽ giữa các giai cấp, tầng lớp nhân dân, giữa Nhân dân với chính quyền, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc.

Nghị định 367/2026 có hiệu lực từ ngày 26/9.

Đối với hành vi vi phạm xảy ra và kết thúc trước thời điểm Nghị định có hiệu lực nhưng sau đó mới bị phát hiện hoặc đang được xem xét, giải quyết, việc xử lý được áp dụng theo quy định có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi.

Đối với hành vi xảy ra trước khi Nghị định có hiệu lực nhưng vẫn đang diễn ra tại thời điểm Nghị định có hiệu lực thì áp dụng quy định của Nghị định 367/2026.

Đối với quyết định xử phạt đã được ban hành hoặc đã thi hành xong trước thời điểm Nghị định có hiệu lực nhưng cá nhân, tổ chức bị xử phạt vẫn còn khiếu nại, việc giải quyết được thực hiện theo quy định có hiệu lực tại thời điểm ban hành quyết định xử phạt.