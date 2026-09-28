Hải Phòng: Siết chặt quản lý, đẩy lùi buôn lậu thuốc lá

Đảng ủy UBND TP. Hải Phòng quán triệt quy định nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức mua bán, tàng trữ, sử dụng thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Ảnh: An Hiếu

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 25/CT-TTg, ngày 09/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Đảng ủy Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố chỉ đạo MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Đảng ủy Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hải Phòng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể hóa Chỉ thị, quán triệt quy định nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức mua bán, tàng trữ, sử dụng thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc thực hiện Chỉ thị.

UBND Thành phố Hải Phòng phân công rõ nhiệm vụ, lộ trình tiến độ cho các sở, ngành, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đấu tranh có hiệu quả với hành vi buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý; chủ động chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc các tỉnh, thành phố giáp ranh để triệt phá các đường dây vận chuyển liên tỉnh.

Các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn cũng được giao nhiệm vụ cụ thể theo từng lĩnh vực quản lý.

Theo đó, Sở Công Thương (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389/HP) chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các thành viên Ban Chỉ đạo 389 thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn nội địa, trọng tâm là hệ thống hạ tầng thương mại hiện đại để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thuốc lá; phối hợp lực lượng Công an kiểm soát trên không gian mạng; kiểm tra, giám sát, xử lý các hoạt động lợi dụng dịch vụ bưu chính để vận chuyển hàng giả, hàng lậu.

Sở Y tế (Cơ quan thường trực Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá Thành phố) chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình/Kế hoạch tuyên truyền theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và UBND Thành phố; tổ chức tuyên truyền về tác hại, quy định cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và Nghị quyết số 173/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội; xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp phòng ngừa việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng xâm nhập vào trường học, xây dựng "Trường học không khói thuốc"…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng thời lượng, nội dung tuyên truyền sâu rộng để Nhân dân hiểu, đồng thuận và không tiếp tay cho buôn lậu thuốc lá.

Sở Tư pháp chủ trì rà soát, thẩm định hồ sơ pháp lý, hướng dẫn áp dụng chế tài xử phạt và đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật.

Chi cục Hải quan Khu vực III tăng cường thu thập thông tin, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu và hành lý hành khách xuất nhập cảnh để ngăn chặn vi phạm.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo UBND TP. Hải Phòng giao Đảng ủy Công an Thành phố tăng cường nắm tình hình tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm và không gian mạng; chủ động kiểm soát nguồn hàng, tuyến vận chuyển, địa điểm tập kết, nơi tiêu thụ; tổ chức đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, đối tượng chủ mưu, cầm đầu và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng...

Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố chỉ đạo Bộ đội Biên phòng phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Hải đoàn Biên phòng 38 tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, triệt phá các đường dây buôn lậu trái phép trên các vùng biển và khu vực giáp ranh.

Đảng ủy các xã, phường, đặc khu chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra hệ thống hạ tầng thương mại truyền thống như chợ, tạp hóa, khu vực gần trường học, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy được giao chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ động tham mưu và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU./.