Bắc Ninh bàn giao hai đối tượng truy nã cho Công an Trung Quốc

Ngày 28/9, Công an TP Bắc Ninh cho biết, các đơn vị: Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an phường Kinh Bắc đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành các thủ tục bàn giao đối tượng 2 đối tượng truy nã có thông tin Huang Gensheng (sinh năm 1967, quốc tịch Trung Quốc) bị truy nã về tội “Tham ô tài sản” và Li Fang Han (sinh năm 1983, quốc tịch Trung Quốc) bị truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cho cơ quan chức năng Trung Quốc, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Cán bộ Công an TP Bắc Ninh làm việc với hai đối tượng truy nã người Trung Quốc.

Theo hồ sơ truy nã của Công an huyện Tấn Vân, thành phố Lệ Thuỷ, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc: tháng 1/2025 sau khi được bổ nhiệm làm quản lý kho của Công ty TNHH dụng cụ Zhejiang Dama (Chiết Giang Dama), Huang Gensheng đã lợi dụng vai trò chiếm đoạt 5.117 sản phẩm, trị giá 434.365 Nhân dân tệ (tương đương 1,68 tỷ VNĐ), khi công ty yêu cầu hoàn trả hàng đối tượng đã khai báo bán số hàng này, sau đó từ chối mọi liên lạc với với Công ty Dama. Ngày 15/7/2025, Công an huyện Tấn Vân khởi tố vụ án hình sự, đến ngày 06/5/2026 ra lệnh tạm giam, truy nã đối với Huang Gensheng về hành vi tham ô tài sản.

Đối với Li Fang Han, theo hồ sơ truy nã của Công an thành phố Long Cảng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, trong năm 2024, Li Fang Han đã trực tiếp đã trực tiếp môi giới, mua bán hóa đơn giả cho khoảng trên 20 Công ty tại Trung Quốc nhằm trục lợi tiền hoàn thuế xuất khẩu hàng hóa. Trong đó, đối tượng đã trực tiếp mua hóa đơn VAT giả cho hai công ty của đối tượng là Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Ôn Châu Đồng Hàng và Công ty TNHH Công nghệ Chiết Giang Văn An.

Ngoài ra, Li Fang Han còn giới thiệu cho các cá nhân khác để mua hóa đơn VAT giả nhằm để được hoàn thuế xuất nhập khẩu. Ngày 26/4/2024, Công an thành phố Long Cảng ra lệnh tạm giam, truy nã đối với Li Fang Han về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Việt Nam bàn giao 2 đối tượng truy nã (gạch đỏ) cho Công an Trung Quốc tại biên giới hai nước.

Sau khi có thông tin đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn TP Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Bắc Ninh đã chủ động phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh và Công an phường Kinh Bắc tiến hành xác minh và tiến hành bắt giữ đối tượng truy nã, bàn giao cơ quan chức năng Trung Quốc.