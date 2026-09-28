TP.HCM chấn chỉnh công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hiện công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn TP.HCM có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động cung cấp thông tin về những vụ việc xảy ra; chậm giải trình, làm rõ nội dung báo chí phản ánh; né tránh hoặc gây khó khăn trong phát ngôn, cung cấp thông tin.

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành, tạo ra những thay đổi về tổ chức và phương thức quản lý từ Trung ương đến cơ sở.

Vì vậy, công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí cũng cần được đổi mới, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

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Công khai thông tin người phát ngôn

Theo Chỉ thị, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

Các cơ quan hành chính nhà nước được yêu cầu thực hiện nghiêm Nghị định số 244/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; đồng thời thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế nội bộ về công tác này.

Người phát ngôn có thể là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, người được giao nhiệm vụ phát ngôn thường xuyên hoặc người được ủy quyền phát ngôn về những vấn đề cụ thể. Người được giao hoặc ủy quyền phát ngôn không được ủy quyền lại cho người khác.

Khi có quyết định giao nhiệm vụ hoặc thay đổi người phát ngôn, cơ quan, đơn vị, địa phương phải công khai họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử công vụ của người phát ngôn trên cổng hoặc trang thông tin điện tử trong thời hạn 24 giờ kể từ khi quyết định được ban hành.

Đồng thời, thông báo bằng văn bản cho Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp, tham mưu UBND TP.HCM công bố, cập nhật danh sách người phát ngôn trên toàn địa bàn.

Chỉ thị cũng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong phát ngôn; đề cao trách nhiệm, tính chủ động của cán bộ, công chức, viên chức và kịp thời chấn chỉnh những hạn chế phát sinh.

TP.HCM tăng cường phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

Vụ việc nghiêm trọng phải chủ động thông tin

Đối với những vấn đề, vụ việc nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm của dư luận, người đứng đầu, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phải thực hiện ngay việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và duy trì thường xuyên trong quá trình xử lý vụ việc.

Việc cung cấp thông tin phải bảo đảm đúng quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật trong quá trình điều tra, xử lý.

Với những vụ việc nhạy cảm, phức tạp, có khả năng ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, cơ quan, đơn vị, địa phương phải báo cáo cấp trên và chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao để có phương án xử lý, cung cấp thông tin và định hướng dư luận.

Người đứng đầu, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chính thống liên quan đến vụ việc báo chí phản ánh; tạo điều kiện để báo chí tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

TP.HCM cũng sẽ mở chuyên mục “Thông tin cung cấp cho báo chí” trên Cổng Thông tin điện tử Thành ủy, Cổng Thông tin điện tử TP.HCM và các cổng, trang thông tin điện tử, kênh, tài khoản mạng xã hội hoặc nền tảng số chính thức của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Khi xảy ra các tình huống đột xuất, bất thường, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải kịp thời cung cấp thông tin trên các kênh chính thức.

Trường hợp phát hiện thông tin báo chí đăng tải chưa chính xác, chưa đầy đủ hoặc không đúng sự thật, cơ quan chức năng phải chủ động xác minh, làm rõ.

Nếu có căn cứ xác định thông tin sai sự thật, phải có văn bản yêu cầu cơ quan báo chí phản hồi, cải chính, xin lỗi theo quy định; đồng thời gửi văn bản cho Sở Văn hóa và Thể thao theo dõi, đôn đốc.

TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tác nghiệp.

Tạo thuận lợi cho báo chí tác nghiệp

Chỉ thị giao Đảng ủy UBND TP.HCM chỉ đạo công khai, cập nhật danh sách người phát ngôn của UBND TP.HCM, các sở, thanh tra thuộc UBND Thành phố và UBND cấp xã, gồm xã, phường, đặc khu.

Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị phải xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế nội bộ về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tác nghiệp, góp phần nâng cao tính minh bạch và đáp ứng nhu cầu thông tin chính xác, kịp thời của công chúng.

Cán bộ được phân công làm nhiệm vụ phát ngôn cũng được yêu cầu tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức về báo chí, kỹ năng tiếp xúc, ứng xử và trả lời báo chí.

Sở Văn hóa và Thể thao được giao phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về báo chí; tăng cường quản lý nhà nước, chủ động nắm tình hình, kiểm tra, hướng dẫn và xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, phối hợp xử lý các hành vi cản trở hoạt động báo chí và những vi phạm khác theo quy định.

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân TP.HCM tăng cường giám sát việc thực hiện công tác phát ngôn, cung cấp thông tin; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phát huy vai trò phản biện xã hội, kiểm tra, giám sát.

Hội Nhà báo Việt Nam Thành phố được yêu cầu thực hiện nghiêm Điều lệ Hội, “10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam” và “Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo”; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hành vi vi phạm của nhà báo, phóng viên khi tác nghiệp, đưa tin.

Đối với các xã, phường, đặc khu, Ban Thường vụ Đảng ủy trực thuộc Thành ủy phải lãnh đạo UBND và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tập huấn cho người phát ngôn, đồng thời thực hiện tốt chế độ quản lý, cung cấp thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp.

Các cơ quan báo chí trực thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM cũng phải thường xuyên rà soát, hoàn thiện quy định, quy trình nội bộ về xuất bản tin, bài, chương trình phát sóng và quản lý phóng viên; bảo đảm tính khách quan, tính xây dựng, phản ánh trung thực sự việc và chịu trách nhiệm về thông tin đăng tải theo Luật Báo chí.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 7/5/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường thực hiện công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và được phổ biến đến các chi bộ.

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