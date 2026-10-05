Đà Nẵng chấn chỉnh thi công vỉa hè

Ngày 5/10, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết đã có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án thi công vỉa hè tại các tuyến đường trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn gồm Đỗ Bá, Phạm Kiệt và Lê Quang Đạo (đoạn từ Ngô Thì Sỹ - Phan Tứ) khẩn trương tổ chức kiểm tra, xử lý, khắc phục, khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng Đà Nẵng.

Người dân phản ánh việc thi công tuyến đường Đỗ Bá kéo dài, chậm hoàn trả mặt bằng, không bảo đảm chất lượng.

Trước đó, Sở Xây dựng Đà Nẵng nhận được phản ánh tại các tuyến đường nêu trên có tình trạng thi công vỉa hè kéo dài, chậm hoàn trả mặt bằng, một số vị trí vỉa hè sụt lún, đào xới nhưng chưa hoàn trả, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân và mỹ quan đô thị. Đồng thời dư luận quan tâm việc bảo đảm an toàn cây xanh hiện hữu khi thực hiện cải tạo, lát gạch, hạ cốt vỉa hè, nhất là trong mùa mưa bão.

Để chấn chỉnh chung, Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án khẩn trương kiểm tra, rà soát các tuyến đường, hạng mục vỉa hè thuộc phạm vi dự án do đơn vị làm chủ đầu tư, quản lý, điều hành đang tổ chức thi công; tập trung kiểm tra tiến độ, chất lượng thi công, cao độ, kết cấu, khả năng thoát nước, tình trạng sụt lún, công tác bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Đối với các vị trí thi công kéo dài, chậm hoàn trả mặt bằng, đào xới nhưng chưa triển khai hoàn thiện hoặc đã thi công nhưng chất lượng chưa bảo đảm, yêu cầu nhà thầu khẩn trương khắc phục; tổ chức thi công cuốn chiếu, hoàn thiện dứt điểm từng đoạn, từng khu vực; kịp thời hoàn trả mặt bằng, không để tình trạng thi công kéo dài gây ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân và mỹ quan đô thị.

Đồng thời rà soát các vị trí có cây xanh hiện hữu trong phạm vi thi công, đặc biệt tại các khu vực thực hiện hạ cốt, thay đổi cao độ hoặc kết cấu vỉa hè; kiểm tra, đánh giá ảnh hưởng của việc thi công đến hệ thống rễ và độ ổn định của cây. Yêu cầu nhà thầu có biện pháp bảo vệ cây xanh, hạn chế tối đa việc xâm phạm, ảnh hưởng đến hệ thống rễ; không tự ý chặt hạ, dịch chuyển cây xanh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc chấp thuận theo quy định.

Đối với các vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn cây xanh, phải kịp thời kiểm tra, phối hợp với đơn vị chuyên môn đánh giá và có giải pháp xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, nhất là trong mùa mưa bão.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án kiểm tra, làm rõ nguyên nhân đối với các trường hợp chậm tiến độ, chất lượng thi công không bảo đảm hoặc phát sinh các tồn tại, bất cập trong quá trình thi công. Trường hợp xác định có tồn tại, hạn chế, làm rõ trách nhiệm của nhà thầu, đơn vị tư vấn và các tổ chức, cá nhân liên quan; kịp thời yêu cầu khắc phục và xử lý theo hợp đồng.

Cùng với đó, Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, theo dõi tình hình thi công các công trình, hạng mục vỉa hè trên địa bàn; kịp thời phản ánh, phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý các trường hợp thi công kéo dài, ảnh hưởng việc đi lại, sinh hoạt của người dân, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, thoát nước và an toàn cây xanh.