Đức An khen thưởng 2 tập thể, 10 cá nhân trong công tác giải phóng mặt bằng

Lãnh đạo xã Đức An tặng giấy khen cho các tập thể

Trước đó, các tập thể, cá nhân được khen thưởng đã chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện GPMB Dự án nâng cấp một số tuyến đường giao thông và bổ sung hệ thống vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng công cộng đường Tỉnh lộ 686, đường ĐH30 tại khu vực xã Đắk N’Drung cũ.

Dự án có tổng mức đầu tư 16 tỷ đồng, gồm đường giao thông dài 1.104,81 m, vỉa hè dài 1.593,78 m và hệ thống điện chiếu sáng dài 3.311 m. Chỉ trong một buổi sáng, 350/350 hộ dân có công trình, vật kiến trúc nằm trong phạm vi dự án đã thống nhất tự nguyện tháo dỡ, di dời để bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho đơn vị thi công sớm triển khai dự án.

Lãnh đạo xã Đức An tặng giấy khen cho các cá nhân

Giai đoạn 2026 - 2030, Đức An dự kiến triển khai hơn 30 công trình, dự án với tổng vốn khoảng 1.200 tỷ đồng, phát triển gần 150 km đường giao thông. Trong tháng 9, giải ngân vốn đầu tư công đạt 66% kế hoạch. Kết quả GPMB tại bon Bu Boong và thôn Đắk Kual tạo thêm cơ sở để địa phương tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn.