Phường Hòa Khánh tăng cường quản lý trật tự đô thị

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: T.HƯƠNG - Q.THẮNG

Tổ dân phố Đại La hiện có khoảng 700 hộ dân và được xác định là khu vực trọng điểm cần tăng cường quản lý. Do nhiều tuyến đường chính chưa có vỉa hè, tình trạng người dân lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, đặt cây cảnh và vật dụng vẫn tiếp diễn, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

Đáng nói, địa bàn tổ dân phố có nhiều khu đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư. Trước nhu cầu nhà ở cao, khu vực này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tình trạng xây dựng trái phép, không phép. Mới đây, lực lượng chức năng của phường phát hiện và xử lý kịp thời 2 trường hợp vi phạm.

Bí thư Chi bộ tổ dân phố Đại La trao đổi ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: T.HƯƠNG - Q.THẮNG

Tại cuộc họp, đại diện Chi bộ và Ban điều hành tổ dân phố Đại La kiến nghị tháo gỡ một số vướng mắc trong công tác theo dõi, giám sát tại cơ sở; đồng thời cam kết đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Huỳnh Anh Vũ đề nghị Chi bộ, Ban điều hành tổ dân phố cùng lực lượng an ninh cơ sở và cảnh sát khu vực bám sát địa bàn.

Ngay khi phát hiện dấu hiệu vi phạm xây dựng, cần báo cáo kịp thời cho UBND phường để xử lý dứt điểm, kiên quyết không để vi phạm kéo dài hoặc hình thành công trình mới xử lý.

Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh đề nghị nâng cao hiệu quả giám sát từ cơ sở về trật tự đô thị và xây dựng. Ảnh: T.HƯƠNG - Q.THẮNG

Để nâng cao hiệu quả giám sát từ cơ sở, lãnh đạo phường đề nghị Phòng Kinh tế - Hạ tầng triển khai lắp đặt 2 camera tại các tuyến đường chính của tổ dân phố Đại La.

Thời gian tới, phường Hòa Khánh sẽ thành lập tổ tự quản về trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại 52 tổ dân phố nhằm phát huy vai trò giám sát của cộng đồng.