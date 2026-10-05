Thành phố Huế sắp có tổ hợp thương mại dịch vụ 4.800 tỷ đồng tại nút giao Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu

Thành phố Huế sắp có tổ hợp thương mại dịch vụ 36 tầng

Theo quyết định phê duyệt, dự án được thực hiện trên khu đất có tổng diện tích khoảng 18,2 ha tại vị trí giao thoa giữa hai trục đường trọng điểm Võ Nguyên Giáp và Tố Hữu. Khu vực lập quy hoạch được chia thành hai phần chính gồm phân khu phía tây nam nút giao với diện tích hơn 5,8 ha và phân khu phía đông bắc với diện tích hơn 12,4 ha.

Quy hoạch chi tiết xác định không gian phát triển của dự án là một tổ hợp đa chức năng. Điểm nhấn kiến trúc của toàn bộ khu vực là khối công trình cao tầng có chiều cao tối đa lên đến 36 tầng. Thiết kế này nhằm tạo lập định hướng cảnh quan hiện đại tại khu vực cửa ngõ và các trục giao thông chính. Dự án dự kiến đáp ứng quy mô dân số khoảng 8.350 người.

Về cơ cấu sử dụng đất và sản phẩm, dự án bao gồm khoảng 2.100 căn hộ thương mại cùng các khu nhà ở liền kề. Bên cạnh các công trình nhà ở thương mại và trung tâm dịch vụ, quy hoạch cũng dành gần 2 ha diện tích đất để phát triển các quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu gia tăng về nhà ở cho các đối tượng chính sách và người có thu nhập thấp.

Ngoài các không gian dành cho thương mại và nhà ở, dự án được bố trí hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hệ thống giao thông nội bộ kết nối trực tiếp với các tuyến đường lớn, cùng hệ thống công viên cây xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng. Việc hoàn thiện quy hoạch chi tiết 1/500 là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai các bước tiếp theo về lựa chọn nhà đầu tư, giao đất và khởi công xây dựng công trình.