Người dân sống khổ vì tuyến đường gần 1km làm 4 năm chưa xong

Nhà xuống cấp, người dân không dám sửa

Khởi công năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 200 tỉ đồng, dự án đường giao thông kết nối quốc lộ 46 đến bến 5, bến 6 cảng Cửa Lò được kỳ vọng tạo thêm trục giao thông quan trọng, kết nối với đường Bình Minh, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác cảng.

Dự án có chiều dài hơn 960m, nền đường rộng 18m, gồm cầu Tân Thủy dài 175m cùng các tuyến đường số 1 và số 2. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực cảng Cửa Lò.

Tuy nhiên, sau nhiều năm, công trình vẫn chưa thể hoàn thành do còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và bố trí vốn.

Tuyến đường chưa đầy 1km nối Quốc lộ 46 với cảng Cửa Lò vẫn dang dở sau nhiều năm triển khai. Ảnh: Song Hoàng.

Tại khối 1 Nghi Tân, phường Cửa Lò, hiện còn 60 thửa đất bị ảnh hưởng bởi dự án, gồm 56 thửa của hộ gia đình và 4 thửa của doanh nghiệp, tổ chức. Mặt bằng chưa được bàn giao đầy đủ khiến một phần công trình chưa thể tiếp tục thi công.

Với những hộ dân nằm trong diện thu hồi đất, điều khiến họ sốt ruột không chỉ là thời gian chờ đợi kéo dài, mà còn là cuộc sống bị xáo trộn khi chưa biết đến bao giờ mới có thể di dời, ổn định nơi ở mới.

Bà Nguyễn Thị Hòa (70 tuổi, trú khối 1 Nghi Tân) cho biết, từ năm 2022, gia đình bà đã được đo đạc, kiểm đếm tài sản để phục vụ công tác bồi thường. Khi ấy, người dân mong sớm nhận tiền để chuyển đến khu tái định cư, ổn định cuộc sống. Thế nhưng, nhiều năm trôi qua, gia đình bà vẫn ngóng chờ ngày được bồi thường, di dời. "Nhà cửa hư hỏng, mái đã bị dột sau các đợt mưa bão nhưng chúng tôi không dám sửa. Năm này qua năm khác, gia đình cứ phải chờ", bà Hòa nói.

Bà Nguyễn Thị Hòa cho biết gia đình đã chờ bồi thường, di dời suốt nhiều năm qua nhưng đến nay vẫn chưa thể ổn định nơi ở mới. Ảnh: Song Hoàng.

Không riêng gia đình bà Hòa, bà Nguyễn Thị Nga, một người dân ở phường Cửa Lò cho hay, gia đình bà cũng rơi vào tình trạng nhà xuống cấp nhưng không dám sửa chữa lớn vì chưa biết thời điểm nhận tiền bồi thường, di dời.

"Phía bên kia sông, những hộ dân cùng thuộc dự án đã được bồi thường, chuyển đến nơi ở mới từ lâu. Chúng tôi vẫn phải chờ", bà Nga chia sẻ.

Theo người dân, việc dự án kéo dài không chỉ khiến sinh hoạt bị ảnh hưởng mà còn gây khó khăn trong việc tính toán, sắp xếp cuộc sống lâu dài. Một số hộ có nhà nằm sát mốc giới thu hồi, phần diện tích còn lại nhỏ, nên việc xác định phương án bồi thường và nơi ở sau giải tỏa càng trở nên phức tạp.

Cán bộ phường Cửa Lò đo đạc, kiểm đếm tài sản của người dân để lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ảnh: Song Hoàng.

Ông Nguyễn Đại Dương, khối trưởng khối 1 Nghi Tân, cho biết người dân trong khối đồng tình với chủ trương triển khai dự án, mong tuyến đường sớm hoàn thành để thuận lợi cho giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, điều người dân mong mỏi trước mắt là những vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng sớm được giải quyết để ổn định cuộc sống.

Đường dang dở, dân lo ngập

Không chỉ những hộ nằm trong diện giải phóng mặt bằng chịu ảnh hưởng, việc thi công kéo dài còn khiến người dân ở các khu dân cư lân cận lo ngại về tình trạng thoát nước.

Một đoạn tuyến đường dang dở do còn vướng mặt bằng . Ảnh: Song Hoàng.

Theo phản ánh của người dân, nền đường được đắp cao trong khi hệ thống mương thoát nước dọc tuyến có tiết diện nhỏ. Một số mương thoát nước cũ do người dân tự làm trước đây đã bị phá bỏ trong quá trình thi công. Sau những trận mưa lớn, nước trong khu dân cư thoát chậm, tràn vào sân và ứ đọng trong thời gian dài. "Khi có mưa lớn, nước tràn vào sân, ứ đọng rất lâu. Chúng tôi nhiều lần kiến nghị nhưng dự án chưa hoàn thành nên tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm", một người dân cho biết.

Về tiến độ dự án, theo bà Vi Thị Duyến, Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cửa Lò, công trình từng phải tạm dừng do thiếu vốn. Quá trình chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng khiến công tác quản lý, triển khai có thời điểm bị gián đoạn.

Sau khi thành lập ban quản lý dự án mới, địa phương đang thực hiện lại việc đo đạc, kiểm đếm tài sản của các hộ dân để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo kế hoạch, hồ sơ kiểm đếm dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Sau đó, địa phương sẽ trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí bồi thường, đồng thời tiếp tục bố trí vốn để thi công các hạng mục còn lại.

Như vậy, việc hoàn thành tuyến đường vẫn phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng và khả năng bố trí vốn. Trong khi đó, với những hộ dân đã chờ từ năm 2022, thời điểm nhận tiền bồi thường và chuyển đến nơi ở mới vẫn chưa được xác định cụ thể.