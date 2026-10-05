Phường Pleiku và Diên Hồng: Kẻ vạch vỉa hè, ưu tiên không gian cho người đi bộ

Theo đó, Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn đã triển khai kẻ vạch sơn 5/6 tuyến đường gồm: Hai Bà Trưng, Cách Mạng Tháng Tám, Phan Đình Phùng, Lê Lai và Trần Phú.

Riêng tuyến đường Hùng Vương chưa triển khai do cần điều chỉnh phương án nhằm bảo đảm không ảnh hưởng đến lối đi dành cho người khuyết tật đã được đầu tư.

Kẻ vạch sơn trên tuyến đường Hai Bà Trưng (phường Diên Hồng) để phân chia khu vực vỉa hè, ưu tiên không gian cho người đi bộ. Ảnh: Minh Châu

Việc phân định rõ khu vực dành cho người đi bộ và nơi bố trí xe máy không chỉ góp phần lập lại trật tự, hạn chế tình trạng lấn chiếm vỉa hè mà còn hướng đến xây dựng không gian đô thị văn minh, an toàn, thuận tiện cho mọi người, đặc biệt là người già, trẻ em và người khuyết tật.

Đây cũng là giải pháp nhằm nâng cao ý thức của người dân, hộ kinh doanh trong việc sử dụng vỉa hè đúng mục đích, hài hòa giữa nhu cầu đi lại, sinh hoạt và kinh doanh.

Theo kế hoạch, Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát, hoàn thiện những vị trí còn lại, phấn đấu hoàn thành trước ngày 7-10.

Đối với tuyến đường Hùng Vương, đơn vị đang đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo phương án phù hợp để vừa bảo đảm không gian đi bộ, vừa duy trì chức năng của lối đi dành cho người khuyết tật.