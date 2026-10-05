Quảng Trị: Gỡ vướng mắc, hoàn trả tiền sử dụng đất cho người dân

Từ tháng 3-9/2026, phường Đồng Sơn đã tiếp nhận gần 570 hồ sơ xin tính, tính lại tiền sử dụng đất. (Ảnh: Thanh Thuy/TTXVN)

Thực hiện chính sách mới về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, trong đó cho phép tính, tính lại tiền sử dụng đất đối với một số trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, đến cuối tháng 9/2026, Thuế Quảng Trị đã giải quyết hoàn trả tiền cho hơn 900 trường hợp với tổng số tiền trên 100 tỷ đồng. Việc triển khai nhanh chóng chính sách mới đã góp phần giảm nghĩa vụ tài chính và bảo đảm quyền lợi của người dân thuộc diện được áp dụng.

Chính sách mới về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành quy định về tiền sử dụng đất đã giúp nhiều hộ gia đình, cá nhân giảm đáng kể nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Gia đình chị Thế Thị Thùy An và anh Nguyễn Văn Thảo ở Tổ dân phố Nam Hào, phường Đông Hà là một trong những trường hợp được hoàn trả số tiền đã nộp cao hơn nghĩa vụ tài chính được xác định lại theo quy định mới.

Gia đình chị An có thửa đất số 383, tờ bản đồ số 81, tại khu phố 9, xã Cam Lộ, với tổng diện tích 241m2; trong đó, đất ở chỉ có 50m2. Tháng 7/2025, gia đình chị làm hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng 70m2 đất trồng cây hằng năm khác sang đất ở tại nông thôn. Đến tháng 8/2025, gia đình đã nộp gần 37 triệu đồng tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi chính sách mới được triển khai, gia đình chị được cơ quan Thuế hướng dẫn thực hiện hồ sơ tính lại tiền sử dụng đất. Trên cơ sở rà soát, xác định lại nghĩa vụ tài chính theo quy định, cuối tháng 9/2026, gia đình chị đã được giải quyết hoàn trả gần 26 triệu đồng. Đây là khoản chênh lệch giữa số tiền đã nộp và số tiền sử dụng đất phải nộp sau khi được tính lại.

Chị An chia sẻ, gia đình rất phấn khởi khi được cơ quan Thuế hướng dẫn và giải quyết hoàn trả số tiền chênh lệch sau khi tính lại tiền sử dụng đất, giúp giảm bớt gánh nặng về tài chính. Khi làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và nộp tiền theo quy định trước đây, gia đình không biết sau này chính sách sẽ được điều chỉnh theo hướng giảm nghĩa vụ tài chính đối với một số trường hợp. Khi được cơ quan Thuế thông tin, hướng dẫn cụ thể về chính sách mới, gia đình đã chủ động hoàn thiện hồ sơ để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Diện tích đất của anh Trần Hiếu Trung (con trai bà Lê Thị Mỹ Lệ, trái), phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị được chuyển đổi sang đất ở. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Tương tự, bà Lê Thị Mỹ Lệ ở Tổ dân phố Thuận Ninh, phường Đồng Sơn đã thực hiện thủ tục đề nghị tính lại tiền sử dụng đất theo chính sách mới với thửa đất số 101, tờ bản đồ số 8. Tháng 8/2025, gia đình làm hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng 50m2 đất nông nghiệp sang đất ở. Sau khi được hướng dẫn thông tin, gia đình đã làm hồ sơ đề nghị được tính lại tiền sử dụng đất theo quy định. Hiện, hồ sơ đang được Thuế Quảng Trị tiếp nhận, rà soát và giải quyết theo quy định.

Bà Lệ cho biết, gia đình đã được cán bộ Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường Đồng Sơn hướng dẫn cụ thể về quy trình chuẩn bị hồ sơ, thủ tục, giấy tờ có liên quan để gửi đến cơ quan Thuế đề nghị xem xét, giải quyết tính lại tiền sử dụng đất. Chính sách mới đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai cho người dân. Bà Lệ mong hồ sơ của gia đình sớm được cơ quan chức năng xem xét, giúp người dân thực hiện các thủ tục về đất đai thuận lợi hơn.

Từ ngày 11/12/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 254/2025/QH15 quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Để triển khai thực hiện Nghị quyết, ngày 31/01/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Qua đó, góp phần tháo gỡ khó khăn, giảm nghĩa vụ tài chính cho một số trường hợp người dân đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Ông Trần Văn Hoan, Phó Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường Đồng Sơn cho biết, để giải quyết các bất cập trong Luật Đất đai và hỗ trợ người dân trong việc hoàn trả tiền sử dụng đất, tính lại tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo Nghị quyết số 254/2025/QH15 và Nghị định số 50/2026/NĐ-CP, địa phương đã chủ động hướng dẫn cán bộ tại Trung tâm Một cửa liên thông tiếp nhận, hướng dẫn người dân làm hồ sơ kê khai.

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhanh chóng chuyển thông tin nghĩa vụ tài chính liên quan đến các thửa đất sang Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Trị. Qua đó, cơ quan Thuế sớm ban hành thông báo điều chỉnh nghĩa vụ tài chính và thực hiện hoàn trả tiền sử dụng đất cho người dân theo đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn. Chỉ tính riêng từ tháng 3 đến tháng 9/2026, địa phương đã tiếp nhận gần 570 hồ sơ.

Ngay sau khi các quy định mới được ban hành, cơ quan Thuế tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương triển khai thực hiện, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể với mục tiêu bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng, đúng quy định và quyền lợi hợp pháp của người dân được giải quyết kịp thời; trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định mới về tính, tính lại tiền sử dụng đất bằng nhiều hình thức, giúp người dân hiểu rõ mình có thuộc trường hợp được áp dụng chính sách hay không, hồ sơ cần chuẩn bị và trình tự thực hiện.

Đối với hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở, cơ quan Thuế chú trọng hướng dẫn cụ thể để người dân có thể tiếp cận và thụ hưởng chính sách theo đúng quy định. Theo Thuế Quảng Trị, tính đến cuối tháng 9/2026, đơn vị đã hoàn thuế cho hơn 900 trường hợp với tổng số tiền trên 100 tỷ đồng.

Theo Thuế Quảng Trị, tính đến cuối tháng 9/2026, đơn vị đã hoàn thuế cho hơn 900 trường hợp với tổng số tiền trên 100 tỷ đồng. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Ông Ngô Văn Thuận, Phó Trưởng Thuế Quảng Trị thông tin, thời gian tới, đơn vị tiếp tục rà soát các trường hợp thuộc diện được tính, tính lại tiền sử dụng đất. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban cấp xã, phường và các cơ quan có liên quan để bảo đảm việc xác định thông tin đất đai, hạn mức và các căn cứ tính tiền được chính xác; tiếp nhận và giải quyết kịp thời hồ sơ của người dân, không để người dân gặp khó khăn do chưa nắm rõ quy định hoặc trình tự, thủ tục thực hiện.

Với những hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan thuế sẽ hướng dẫn cụ thể để người dân hoàn thiện theo quy định. Trường hợp sau khi tính lại mà số tiền sử dụng đất phải nộp thấp hơn số tiền người dân đã nộp, cơ quan thuế sẽ thực hiện xử lý số tiền chênh lệch theo đúng quy định, bằng cách bù trừ vào các nghĩa vụ tài chính còn phải nộp hoặc hoàn trả bằng tiền trong trường hợp đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và giải đáp vướng mắc để người dân biết, hiểu và chủ động thực hiện quyền của mình; đồng thời, công khai, minh bạch trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ./.