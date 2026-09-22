Đa dạng kênh kết nối việc làm

Người lao động quét mã tham gia phiên giao dịch việc làm online

Không có nhiều điều kiện để trực tiếp đến các khu công nghiệp ngoài tỉnh tìm việc, anh Dương Văn Hữu, thôn Làng Thẳm, xã Hưng Vũ, đã tìm kiếm cơ hội việc làm qua các kênh trực tuyến của Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) tỉnh. Từ những thông tin tuyển dụng được cập nhật trên Facebook và website của trung tâm, anh tiếp cận được vị trí phù hợp và đăng ký tham gia tuyển dụng.

Anh Hữu chia sẻ: Khi biết Trung tâm DVVL tỉnh có thông tin tuyển dụng và phỏng vấn trực tuyến, tôi đăng ký thử. Sau đó tôi được nhận vào Công ty TNHH Goertek Vina ở Bắc Ninh, làm lắp ráp linh kiện điện tử. Công việc phù hợp với thu nhập từ 10 - 13 triệu đồng/tháng nên tôi khá yên tâm.

Không chỉ riêng anh Hữu, nhiều lao động trên địa bàn tỉnh cũng đang tiếp cận việc làm qua các kênh trực tuyến. Ông Vi Hoài Nam, Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh chia sẻ: Kết nối việc làm muốn hiệu quả phải phù hợp với điều kiện tiếp cận của từng nhóm lao động. Vì vậy, chúng tôi kết hợp linh hoạt việc kết nối bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Nếu các nền tảng số giúp mở rộng nhanh phạm vi kết nối thì các phiên giao dịch lưu động lại đưa thông tin tuyển dụng đến gần người lao động hơn, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới. Việc kết hợp này giúp người lao động có thêm lựa chọn, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp.

Để tạo thuận lợi cho người lao động, Trung tâm DVVL tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tư vấn, giới thiệu và kết nối tuyển dụng. Hằng tuần, trung tâm cập nhật thông tin tuyển dụng trên website, Facebook, Zalo; phối hợp tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tuyến, kết nối phỏng vấn với doanh nghiệp tại các tỉnh phía Bắc vào thứ 5 hằng tuần. Đáng chú ý, các phiên livestream kết nối với doanh nghiệp tại 20 tỉnh phía Bắc giúp mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin và cơ hội việc làm, nhất là với những lao động ở xa. Trung tâm DVVL tỉnh cũng bố trí 5 máy tính và các thiết bị hỗ trợ để người lao động có thể tham gia phỏng vấn trực tuyến ngay tại đơn vị.

Ông Nguyễn Tiến Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực AMA (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ: Thời gian qua, chúng tôi phối hợp với Trung tâm DVVL tỉnh Lạng Sơn tổ chức nhiều đợt tuyển dụng tại Lạng Sơn, bao gồm phỏng vấn trực tiếp và kết nối qua các phiên giao dịch việc làm online. Qua đó, doanh nghiệp có thêm nguồn lao động để tuyển dụng, còn người lao động Lạng Sơn có thể tiếp cận và tìm hiểu việc làm tại Bắc Ninh ngay từ địa phương.

Song song với các phương thức trên môi trường số, Trung tâm DVVL tỉnh tiếp tục duy trì và đổi mới các hình thức kết nối trực tiếp, như ngày hội việc làm, tư vấn, giới thiệu việc làm và các phiên giao dịch lưu động. Đáng chú ý, các phiên giao dịch việc làm lưu động được tăng cường tổ chức tại xã, phường, đưa thông tin tuyển dụng và tư vấn nghề nghiệp đến người lao động. Tại đây, người lao động có thể trực tiếp trao đổi với doanh nghiệp, tìm hiểu về công việc, thu nhập, điều kiện làm việc và tham gia tuyển dụng, qua đó thuận tiện hơn trong lựa chọn việc làm, đồng thời giảm chi phí đi lại.

Việc đa dạng hóa các phương thức kết nối đã giúp hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm được mở rộng cả về hình thức và phạm vi tiếp cận. Từ năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 140 phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến; tư vấn chính sách lao động, việc làm, định hướng nghề nghiệp cho hơn 52.000 lượt người; giới thiệu việc làm cho hơn 3.000 lao động, trong đó khoảng 2.000 người được doanh nghiệp tuyển dụng.

Với cách làm linh hoạt, sát nhu cầu thực tế, hoạt động kết nối việc làm trên địa bàn tỉnh không chỉ hỗ trợ người lao động tìm được việc làm phù hợp mà còn đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, sử dụng lao động của doanh nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy thị trường lao động phát triển ổn định.