Giá lúa gạo hôm nay 30.9.2026: Hai loại gạo nguyên liệu nhích giá

Thị trường lúa gạo bước vào ngày cuối tháng 9 với diễn biến khá thận trọng. Nguồn lúa Hè Thu giảm dần tạo lực đỡ cho giá, nhưng lượng lúa Thu Đông bắt đầu bổ sung ra thị trường khiến khả năng xuất hiện một đợt tăng mạnh trong ngắn hạn chưa cao.

Hình minh họa.

Dự báo giá lúa tươi ngày 30.9.2026

Giá lúa tươi được dự báo tiếp tục ổn định khi hoạt động mua bán tại nhiều địa phương chưa thực sự sôi động. Đài Thơm 8 vẫn nằm trong nhóm có giá cao hơn, trong khi OM 18, OM 5451 và IR 50404 duy trì mặt bằng tương đối vững.

Bảng giá lúa tươi tham khảo ngày 30.9.2026:

Nguồn cung lúa Hè Thu tại một số khu vực đã thu hẹp đáng kể. Trong khi đó, lúa Thu Đông đang dần xuất hiện nhiều hơn nhưng chưa tạo sức ép lớn lên mặt bằng giá. Đây là nguyên nhân khiến thị trường có xu hướng giữ giá thay vì biến động mạnh.

Tại Cà Mau, lượng lúa Hè Thu còn lại không nhiều. Cần Thơ ghi nhận nguồn lúa mới nhưng tốc độ giao dịch chậm. Hoạt động mua bán tại An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh và Vĩnh Long cũng chưa sôi động, cho thấy cả người bán lẫn bên thu mua vẫn đang thận trọng quan sát thị trường.

Gạo CL 555 và IR 504 có thể tăng thêm 50 đồng/kg

Ở nhóm gạo nguyên liệu, diễn biến đáng chú ý trong ngày 30.9 được dự báo tập trung tại CL 555 và IR 504. Hai loại gạo này có thể tăng khoảng 50 đồng/kg, trong khi OM 5451, OM 18, Đài Thơm 8, OM 380 và Sóc thơm nhiều khả năng giữ giá.

Bảng giá gạo nguyên liệu dự báo ngày 30.9.2026:

Việc CL 555 và IR 504 tăng nhẹ cho thấy nhu cầu thu mua ở một số phân khúc vẫn tồn tại, dù mặt bằng chung của thị trường chưa có nhiều chuyển biến. Với các loại gạo còn lại, nguồn cung và sức mua hiện khá cân bằng nên khả năng tăng mạnh trong ngày cuối tháng là không lớn.

Thị trường bán lẻ cũng được dự báo ít biến động. Các loại gạo thơm và gạo đặc sản tiếp tục duy trì mức giá cao hơn gạo phổ thông, trong khi nếp và phụ phẩm chưa xuất hiện yếu tố đủ mạnh để tạo ra một đợt điều chỉnh đáng kể.

Giá lúa gạo khó tăng mạnh trong ngắn hạn

Một trong những yếu tố đáng chú ý hiện nay là giai đoạn chuyển tiếp giữa vụ Hè Thu và Thu Đông. Nguồn lúa Hè Thu giảm dần giúp hạn chế áp lực bán ra và hỗ trợ mặt bằng giá. Tuy nhiên, khi lượng lúa Thu Đông tăng lên, nguồn hàng trên thị trường sẽ được bổ sung và phần nào hạn chế khả năng giá tăng nhanh.

Ở thị trường xuất khẩu, giá gạo giữa các quốc gia đang có sự phân hóa. Một số chủng loại gạo Việt Nam chịu áp lực điều chỉnh giảm, trong khi giá một số sản phẩm của Ấn Độ nhích lên. Gạo Thái Lan và Pakistan cũng ghi nhận điều chỉnh tại một số phân khúc.

Cạnh tranh về giá vì thế vẫn là yếu tố quan trọng đối với thị trường trong nước. Khi giá xuất khẩu chưa tạo được động lực tăng rõ rệt, các doanh nghiệp có xu hướng thận trọng hơn trong việc đẩy giá thu mua nguyên liệu lên cao.

Dù vậy, mức tăng của CL 555 và IR 504 cho thấy thị trường không hoàn toàn thiếu lực mua. Những chủng loại phù hợp với nhu cầu chế biến và đơn hàng cụ thể vẫn có thể xuất hiện các nhịp tăng cục bộ.

Trong ngày 30.9.2026, kịch bản dễ xảy ra hơn vẫn là giá lúa gạo dao động trong biên độ hẹp. Ba yếu tố cần theo dõi sát gồm tốc độ thu hoạch lúa Thu Đông, sức mua của các nhà máy và diễn biến đơn hàng xuất khẩu. Nếu nhu cầu mua cải thiện trong khi nguồn cung mới chưa tăng nhanh, một số loại gạo nguyên liệu có thể tiếp tục nhích giá. Ngược lại, khi nguồn Thu Đông ra thị trường nhiều hơn, mặt bằng giá có khả năng trở lại trạng thái cân bằng.